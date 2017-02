El temporal daña la tubería de saneamiento de San Pedro y vacía de arena la playa de la Fontanilla

El fuerte oleaje de levante que está azotando el litoral marbellí desde el domingo ha provocado estragos. En Marbella, la céntrica playa de la Fontanilla ha perdido grandes cantidades de arena, pero los mayores problemas se han originado en San Pedro Alcántara, donde la virulencia del mar ha dañado la tubería del saneamiento integral que lleva las aguas residuales desde Río Verde hacia la depuradora de Guadalmansa, provocando el consiguiente vertido a la bahía marbellí. Se trata de la conducción que da servicio a Puerto Banús, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara, la misma que se rompió hace justo ahora un año.

La imagen de las enormes tuberías repartidas por la orilla en la zona de Linda Vista alertaba a los vecinos y viandantes del paseo marítimo, y activaba la rápida intervención de los responsables del área de Sostenibilidad del Ayuntamiento y la empresa Acosol. Según ha podido confirmar SUR, la avería afecta a 18 metros de conducción. En total, tres tubos que han sido desplazados de su posición original por la fuerza del mar.

Al no haberse producido rotura, los tubos serán ensamblados y asegurados en su anterior emplazamiento en cuanto cese el oleaje y baje la marea. Según la previsión meteorológica, a primera hora de la mañana de hoy podrían darse las condiciones para que los técnicos de Acosol ejecuten la reparación. Mientras tanto, según estimaciones de la propia empresa pública de aguas, el emisario submarino localizado en las inmediaciones y que se puso en funcionamiento en el mismo momento que se produjo la avería, está aliviando al mar unos 5.000 metros cúbicos de aguas residuales al día. «Estamos convencidos de que, en total, esta situación no se prolongará más de 24 o 48 horas. En cualquier caso, este vertido no es comparable al del año pasado», apuntan fuentes de Acosol. «La reparación es sencilla y rápida -prosiguen- lo único que necesitamos es que el mar nos dé tregua para realizarla».

Signos de alarma

Fue este pasado martes cuando se detectó que algunos tubos de la conducción de Linda Vista estaban empezando a moverse por efecto del fuerte oleaje. En respuesta, técnicos de Acosol realizaron una maniobra de urgencia con maquinaria para volver a colocar las tuberías en su sitio, pero durante la madrugada de ayer miércoles el mar terminó desplazando tres tramos. «Esta mañana (por ayer miércoles) detectamos la avería. A las 07.00 de la mañana, según entraba el turno de guardia, se detectó que había una anomalía de funcionamiento y ya, in situ, se comprobó que había daños que tuvieron que producirse de madrugada», aseguran fuentes técnicas de la empresa.

Al persistir ayer el fuerte oleaje de levante, los operarios aseguraron los tubos para evitar que el mar los destroce o se los trague y prepararon las piezas especiales de conexión, que se realizará cuando mejoren las condiciones marítimas.

El año pasado el Ayuntamiento de Marbella solicitó que se acelerasen los proyectos que la empresa Acosol ya tenía previstos para el retranqueo de estas conducciones en varios puntos del litoral, de modo que las tuberías se saquen de la playa y no se vean afectadas por efecto de los temporales. Concretamente, por acuerdo de Junta de Gobierno se solicitó el retranqueo en el tramo ahora afectado.

Esta no ha sido la única incidencia que deja el temporal, aunque sí la más grave ya que como consecuencia se está produciendo un vertido de aguas fecales al mar. El concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, confirmó que el oleaje de levante, especialmente virulento el lunes, ha provocado pérdida de arena en algunas playas, siendo la más afectada la Fontanilla, donde son visibles los descarnes y las piedras. Sin embargo, en otras como en el Faro, el efecto ha sido el contrario y el temporal ha metido arena en ellas.

El titular del área de Sostenibilidad afirmó que de acuerdo con la Demarcación de Costas ya se están planificando los aportes de arena con miras a la Semana Santa. «Este año, por primera vez, no sólo habrá trasvase de arena desde playas de Marbella donde hay excedente, sino que habrá aportes provenientes de otros municipios, por lo que tendremos arena y en Semana Santa no debe haber ningún problema», aseguró el máximo responsable del departamento.

Personal del área de Sostenibilidad han detectado asimismo algunos daños de menor envergadura a causa de las precipitaciones registradas el fin de semana. Las más reseñables se localizan en la Senda Litoral, donde en algunos tramos se han movido piedras.