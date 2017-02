Vecinos de la Costa recogen firmas para pedir a Fomento que abra el peaje en casos de colapso de la A-7

«En muchas ocasiones la Autovía A-7, en el tramo Fuengirola-Riviera del Sol-Marbella, sufre retenciones o tráfico muy intenso debido a obras y sobre todo a accidentes. No es aceptable que no se libere el peaje cuando concurren dichas circunstancias. Es un coste menor para las arcas públicas pero además redunda en la seguridad vial y evitaríamos situaciones como la imposibilidad de circular los servicios de emergencia durante los atascos». Es parte de la carta dirigida al Ministerio de Fomento y registrada en la plataforma Change.org donde un colectivo de vecinos ha abierto una recogida de firmas que durante el fin de semana ha logrado sumar cerca de 800 rúbricas. Detrás de esta petición, que ha encontrado el respaldo de conductores y vecinos de los municipos costeros afectados por el colapso de la A-7 -como el ocurrido el lunes 13 de este mes por el vuelco de un camión- se encuentra una de las asociaciones vecinales más combativas de la zona, la de Riviera de Sol. Su presidenta, María Isabel Vázquez, reivindica una solución al problema «que empieza a agravarse y al que debe ponerse solución cuanto antes», y añade que colapsos como el ocurrido el pasado lunes día 13 «no ha hecho más que colmar el vaso» de una situación «insostenible. No es que no podamos llegar al trabajo, ni los transportistas a sus destinos, es que ni las ambulancias pueden llegar al hospital».

La carta dirigida a Fomento añade que además «debiera alertarse visualmente y a tiempo, en las entradas de Marbella, Riviera del Sol y Fuengirola, la liberación del peaje cuando se habilite en las circunstancias mencionadas». Precisamente en esta urbanización existe un acceso directo hasta el puesto de peaje de Calahonda, lo que obliga a los conductores a tomar con tiempo este desvío, de ahí la necesidad, como apuntan los vecinos, «de que se señalice con anticipación el atasco en las pantallas».

El asunto será tratado igualmente en el pleno municipal del Ayuntamiento de Marbella de este viernes a través de una propuesta defendida por IU. En concreto, se solicita al Ministerio de Fomento la creación de una Comisión con presencia de representantes de los ayuntamientos de Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Manilva y Casares, «para realizar un seguimiento de la actividad de la AP-7 y abordar cuestiones concretas y urgentes como la liberalización temporal del peaje en aquellas ocasiones en las que la A-7 se bloquee gravemente por accidentes o incidencias, así como una estrategia y un calendario viables para la liberalización completa del peaje de la autopista AP-7», recoge la propuesta.