El hospital de Marbella programa citas de resonancia en fines de semana para acortar tiempos de espera

Cuando Maria Ángeles González recibió hace unos meses la carta del hospital con su cita para la resonancia de espalda que estaba esperando pensó que se trataba de un error. «Recuerdo que llamé al hospital para que me lo confirmaran porque al mirar en el calendario vi que era domingo y dije: ya se han equivocado». Pero no. La cita era correcta. La misma impresión se llevaba hace solo unas semanas Miguel López. Su madre había saldo del hospital hacía unos días tras un ingreso y tenía pendiente varias pruebas. Para una de ellas, una resonancia, también la citaron un domingo. Consultados sobre estos casos, fuentes del Hospital Costa del Sol confirman que efectivamente se están programando citas para este tipo de pruebas diagnósticas durante los fines de semana, lo que está permitiendo acortar los tiempos de espera de los pacientes.

A la adopción de este tipo de medidas ha contribuido el estreno, en el mes de diciembre pasado, de un nuevo equipo de última generación destinado a la realización de resonancias magnéticas que permite realizar nuevas técnicas diagnósticas «más complejas, incorporar secuencias más avanzadas y una mayor rapidez de ejecución de estudios convencionales», apuntan las fuentes.

«La nueva resonancia magnética es más potente y permite llevar a cabo mayor actividad. Esto posibilita la realización de más pruebas, incluso los fines de semana», apuntan desde el centro, al tiempo que añaden que «de esta forma se gestionan los recursos de forma más eficiente», explican.

Las citas en fin de semana están permitiendo además acortar los tiempos de espera para los pacientes, adaptándose al mismo tiempo a las necesidades de muchos de ellos. Esta medida, indican, «está ofreciendo una mayor accesibilidad al hospital y, en concreto, a las pruebas diagnósticas, sobre todo, para aquellas personas que trabajan a diario y solo tienen libres los fines de semana». En ese perfil entra precisamente uno de los casos conocidos por este periódico, el de Maria Ángeles González, con un negocio abierto de lunes a sábado, vio una oportunidad en la citación en domingo. «No solo me permitió no tener que andar corriendo de un lado a otro durante los días de trabajo, sino que había mucha menos cola que habitualmente. Apenas éramos tres pacientes a la hora en la que me citaron», explica, al tiempo que reconoce que desde que «se ha corrido la voz de que se están haciendo pruebas los fines de semana, ya hay quienes empiezan a solicitarla en sábado o domingo por la comodidad que ello nos supone a los que trabajamos todo el día». Pese a todo, quienes sean citados en fines de semana y prefieran acudir cualquier otro día, tiene la posibilidad de cambiar la cita.

Con una inversión de 659.182 euros, el nuevo equipo empezó a funcionar en el mes de diciembre. El compromiso anunciado entonces por la Agencia Sanitaria Costa del Sol era el de reducir los tiempos de espera de los pacientes para pruebas convencionales, pero además la realización de otro tipo de diagnóstico que hasta entonces no se venían ofreciendo en el centro marbellí y que obligaba a los pacientes a desplazarse a Málaga.

El proyecto

El proyecto ha incluido la actualización de la sala antigua de resonancias de la que se ha conservado parte de la estructura y elementos que continuaban siendo óptimos (como el imán), así como un cambio de la electrónica y la estructura de la máquina. De esta forma, recuerdan desde el centro, «se ha conseguido disminuir la duración de la obra, optimizar gastos y mejorar el proceso de instalación». Las obras se prolongaron durante mes y medio, tiempo durante el cual la sala se mantuvo activa. De ahí que la programación de citas durante el fin de semana esté permitiendo además agilizar las pruebas pendientes.

La puesta en marcha del nuevo equipo se ha realizado de forma progresiva durante diciembre y enero tras la oportuna formación de los radiólogos y técnicos de radiodiagnóstico.

«La nueva máquina es además mucho más eficiente en términos energéticos puesto que el consumo de electricidad y helio es mucho menor. Esto no solo disminuye los costes de mantenimiento, sino que además es más respetuoso con el medio ambiente».