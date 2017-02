La apertura de las bolsas de trabajo en Marbella provoca una avalancha de solicitudes en el primer día de plazo

María Isabel García tiene 56 años, un grado de discapacidad del 37% que le fue reconocido tras una lesión que sufrió mientras ejerció de profesora de baile clásico español, tarea de desempeñó durante 25 años. Desde entonces no ha parado de buscar una nueva ocupación laboral. «No hay que quedarse de brazos cruzados», apunta. Por eso no dudó en reforzar su manejo de idioma inglés. Consciente de la fortaleza del sector turístico en la Costa del Sol, cursó estudios de recepcionista de hotel en la Escuela Miramar, dependiente del Gobierno central y con sede en Marbella. Sin embargo, lleva cinco años «sin un empleo estable», alternando «pequeñas cosas que van saliendo». Ayer era una de las personas que hicieron cola para presentar la documentación que les permita formar parte de las bolsas de empleo que ha abierto el Ayuntamiento de Marbella. Una avalancha de candidatos en la primera jornada plazo que sorprendió a todos.

«He solicitado entrar en la bolsa correspondiente a conserje mantenedor. No solo fui bailarina, también tengo formación musical y espero que ello me valga para entrar como conserje del Conservatorio de Marbella», explicaba María Isabel García a este periódico durante la espera.

El plazo de presentación de instancias se abrió ayer y aunque no se cerrará hasta el 8 de marzo, las colas de interesados en la Plaza de los Naranjos se mantuvieron durante toda la mañana. La avalancha de solicitudes obligó a la Policía Local a organizar los accesos al Ayuntamiento para evitar aglomeraciones en el hall principal de las dependencias municipales.

Jóvenes en busca de su primer empleo, hombres y mujeres de mediana edad intentado reengancharse al mercado laboral tras un paro de larga duración, y mayores de 50 años, a quienes la crisis dejó en la calle en una complicada edad para volver a encontrar un empleo que les permita completar la cotización exigida para poder obtener, en poco tiempo, una jubilación digna. Es el objetivo, éste último, de Teresa Ponce. Trabajó durante dos décadas como dependienta. «Luego me dediqué a criar a mis hijas y cuando quise volver a trabajar no había nada. Ahora resulta que me faltan dos años de cotización a la Seguridad Social para poder jubilarme. A ver, a mis años, quien me va a contratar a mí, por eso me presento a la bolsa de trabajo. Para lo que sea. De todo se aprende», explicaba.

Solo unos puestos más atrás, José Manuel Martín, de 26 años, terminaba de cumplimentar la solicitud en la cola de personas que alcanzaba casi a la farmacia de la Plaza de los Naranjos. «Tengo experiencia como albañil, de pintor, de carpintero. Llevo un año parado y espero por lo menos entrar en la bolsa de trabajo». Conoció la iniciativa del Ayuntamiento a través de los medios de comunicación y no se lo pensó dos veces. «Es el primer día, pero es mejor tener esto echado cuanto antes por lo que pueda pasar», indicaba.

Juan Antonio Martín y Domingo Robres fueron compañeros de trabajo en un restaurante hace unos meses. Desde que se quedaron en el paro una vez que concluyó la temporada alta de verano han seguido manteniendo el contacto y el martes se comunicaban uno a otro la noticia de que ayer se abría el plazo de presentación de solicitudes. Juan Antonio tiene 29 años. Está casado y tiene una niña de un año. «He trabajado en hostelería, en grandes almacenes, en supermercados... Ahora me presento a la bolsa de empleo de limpieza, que es donde creo que tengo más posibilidades».

Su compañero Domingo tiene 44 años. Está separado y tiene tres hijos. En los últimos años ha ido enlazando trabajos temporales, pero desde septiembre pasado no ha conseguido que le contraten. «Tengo la esperanza de entrar en alguna de las bolsas de empleo del Ayuntamiento y que, cada vez que haga falta, me llamen».

Medio millar de puestos

Son solo algunos de los nombres y apellidos de personas que pasaron ayer por las dependencias municipales para dejar constancia de su necesidad de conseguir un empleo. La oferta del Ayuntamiento alcanza los 508 puestos temporales, plazas que se irán cubriendo en función de las necesidades que vayan surgiendo en cada departamento municipal durante el año. La mayoría de los puestos son para limpieza (100), jardinería (150), albañilería (50) y operarios en general (50), empleos que hasta ahora se venían cubriendo recurriendo a las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El listado de vacantes de completa con 10 puestos para cerrajería, 10 de carpintería, 20 de pintura, 40 electricistas, 8 socorristas acuáticos, 15 monitores deportivos, 15 monitores de natación y 40 conserjes mantenedores.

«A los que no tenemos experiencia en ninguna de las categoría nos da igual de lo que nos llamen, el caso es estar ahí. Somos capaces de aprender de todo», comentaba un grupo de amigas durante la espera para entregar la documentación mientras decidían la casilla que marcarían con una equis como empleo para el que se presentan. No obstante, la experiencia será lo más valorado a la hora de elaborar los listados. Hasta 30 puntos, según indicaba esta semana el alcalde José Bernal durante el anuncio de la apertura de las bolsas. La formación se valorará con hasta 10 puntos.

La documentación se puede presentar hasta el 8 de marzo en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, en la Plaza de los Naranjos, y en cada una de las tenencias de alcaldía. Junto al impreso de solicitud hay que adjuntar fotocopia del DNI, de la titulación académica, así como del resto de la documentación que acredite los requisitos de los aspirantes, los méritos que aleguen y que estén debidamente compulsados; así como el certificado y resolución que reconozca el grado de discapacidad. Según el anuncio realizado por el equipo de gobierno, el diez por ciento de las plazas se reservará para personas con un grado de discapacidad superior al 33% .