Podemos pide que se revisen las concesiones de los locales del bulevar

marbella. Podemos Marbella ha detectado una serie de incumplimientos de algunos adjudicatarios de los bares y cafeterías del bulevar de San Pedro, por lo que han solicitado al equipo de gobierno que revise estas concesiones y adopte las medidas oportunas. Los ediles del grupo de CSSP, José Carlos Núñez y Victoria Mendiola, han remitido al tripartito los resultados del estudio que han efectuado sobre los referidos establecimientos. Dado que fueron adjudicados en un proceso abierto, lo más grave para Podemos, indican, es el «incumplimiento de algunas cuestiones que supusieron puntos a las empresas ganadoras del concurso, lo que podría haber perjudicado a otros licitadores que optaran a la misma concesión». Entre esas cuestiones señalan: abrir las instalaciones durante todo el año, «aspecto que evidentemente no se ha cumplido por cuanto alguna de ellas ha estado cerrada durante dos meses»; organizar al menos una fiesta infantil al mes, «aspecto que puntuó 15 puntos y no se ha estado cumpliendo», o mantener los baños limpios y abiertos todos los días. «Es una evidencia que éstos permanecen cerrados cuando las cafeterías no están abiertas y que su mantenimiento es muy dudoso», subrayan desde la formación.

«Si yo consigo 15 puntos por hacer una fiesta al mes y luego no lo hago, he conseguido esa adjudicación con mentiras y debería ser anulada», indica Manuel González 'Lolo', secretario general de Podemos Marbella-San Pedro. Sin embargo, en opinión de González, lo peor es «la desidia de un equipo de gobierno que debería estar al quite de estas cuestiones, exigir firmemente que se cumplan o tomar las medidas necesarias en caso contrario, claro que una cosa es denunciarlo cuando se está en la oposición y otra actuar cuando se gobierna».

Podemos pide que se revise y compruebe el cumplimiento de las condiciones de la licitación y, en caso contrario, proceder a retirar la concesión por incumplimiento. Del mismo modo, reclama que se inicie de oficio la revisión del cumplimiento de todas las concesiones del Ayuntamiento de Marbella. «Desde CSSP Podemos se entiende que no es el modo adecuado de funcionar una administración que concede licencias y no certifica que de modo efectivo se ofrecen los servicios pagados».

Abrir todo el año y organizar fiestas, algunos de los compromisos que se estarían incumpliendo

Las adjudicaciones ya fueron en su día objeto de polémica al ser criticadas por partidos ahora en el gobierno

El partido morado subraya que en su día la adjudicación de las tres cafeterías situadas en el Bulevar de San Pedro fue objeto de polémica, «al denunciar los entonces partidos de la oposición que habían sido adjudicadas a empresas relacionadas con la entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz».