Casares aprueba un plan estratégico con más de veinte subvenciones

El nuevo plan estratégico aprobado por la Corporación de Casares contará con una veintena de subvenciones tanto a nivel personal como empresarial y asociativo. Así se dictaminó en el último pleno del municipio, en el que en este punto en concreto se estipuló la creación de una herramienta que recogiera todas las ayudas ofertadas desde el Ayuntamiento, así como las líneas generales por las que se rigen todas ellas.

Esta veintena de ayudas recogidas en el plan se dividieron en seis ámbitos diferentes de actuación, en concreto, en acciones de carácter social; Solidaridad, Cooperación al Desarrollo y Educación para el Desarrollo; acciones en materia de Desarrollo Local; acciones en materia educativa; fomento de actividades deportivas, culturales y festivas; y acciones en materia de vivienda.

En relación con este último ámbito de actuación, el pleno aprobó con los votos de IU y PP una modificación presupuestaria de 300.000 euros para avanzar en el Programa Municipal de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración para la rehabilitación y regeneración del casco histórico de Casares y la creación de promociones públicas.

Rehabilitación

El alcalde, Pepe Carrasco, explicó que 100.000 euros de esa partida se destinarían a subvenciones para la rehabilitación de viviendas, 30.000 euros para las ayudas para el pintado y la mejora del ornato de las fachadas, 50.000 euros para la adquisición de viviendas en ruina, solares y otras edificaciones, y otros 120.000 euros para la construcción de promociones municipales de vivienda.

El grupo del PSOE no llegó a participar en esta sesión plenaria ya que al comprobar que la radio municipal no se encontraba en el salón de plenos el grupo consideró que no debía de celebrarse la reunión.