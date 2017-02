Piña pide a Ángeles Muñoz dé «un paso al lado» y permita la renovación en el PP

En el mes de junio, cuando se alcance el ecuador del actual mandato del gobierno municipal, uno de los socios del actual tripartito, los sampedreños de OSP, reunirá en asamblea al Comité del partido que deberá evaluar los dos primeros años del Ejecutivo local, pero además estudiará una segunda opción: la de un posible pacto con el PP. El vicepresidente de OSP y primer de teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, indica que su formación iniciará una ronda de contactos con todos los partidos. En el caso del PP, asegura que se sentará «con quien el PP nos envíe», aunque personalmente preferiría que no fuera Ángeles Muñoz. El edil cree que la exalcaldesa está «caducada» políticamente.

«Me sentaré con quien el PP envíe y hablaremos de un pacto de gobierno. Nosotros somos muy claros y tajantes: ni Manolo (Osorio) ni yo vamos a decidir, ahí hay un Comité en el partido que se reunirá en una asamblea a la que le presentaremos dos proyectos de gobierno y decidirán con cual de ellos seguimos durante los dos próximos años», ha indicado Rafael Piña en una entrevista en la radiotelevisión municipal.

Piña reconoce haber mantenido contactos con el presidente del PP local, Elías Bendodo. «Yo he estado hablando con Elías Bendodo, un hombre encantador, hablando de posibilidades, de si no es ahora será mañana, y se le ve un talante de persona con ganas de dialogar y de llegar a acuerdos. Y luego está el talante de Ángeles Muñoz, que te dice por un lado que sí y luego dice que no se dan las circunstancias para sentarse a dialogar con OSP, apunta.

Respaldo a Cardeña

Tras alabar la figura del concejal del PP y nuevo consejero delegado de Acosol (elegido por consenso), Manuel Cardeña, el vicepresidente de OSP hizo una valoración «personal» sobre la figura de Ángeles Muñoz. «Ángeles Muñoz está caducada, ha tenido sus ocho años, su etapa. Debe dar paso a gente nueva y con otras ideas. Y no lo digo solo por ella, sino por todos los políticos que han estado más de ocho años. Ángeles ya ha hecho su trabajo, y debería estar con la oposición y dar un paso al lado para dar entrada a caras nuevas y renovar el partido. Si sigue ella, creo que se equivoca». En este punto, Piña se pone como ejemplo, tras haber cedido el cargo de presidente de OSP, que actualmente ostenta Manuel Osorio.

Para Rafael Piña, «es evidente» la división en el seno del PP local, con un grupo que tiende a ser más conciliador y de diálogo, y otra parte más dura que cree que hay que imponer su criterio».