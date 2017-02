El PP interpelará en el Parlamento por la exclusión de Marbella de las ayudas urgentes para limpiar cauces

El PP de Marbella va a pedir explicaciones tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento andaluz sobre el hecho de que la ciudad no haya sido incluida en el listado de beneficiarios de las ayudas del plan extraordinario de la Junta para la limpieza de cauces y arroyos afectados por el temporal de diciembre pasado. La senadora y edil Ángeles Muñoz indicaba ayer que es «igual de grave» que el Ayuntamiento no haya solicitado esas ayudas como que el Ejecutivo andaluz no las haya concedido.

Desde el Consistorio, el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, informaba de que Marbella sí concurrió a la convocatoria abierta por la Junta, administración que, efectivamente, no ha incluido al municipio en esas ayudas extraordinarias. El edil apuntó que desde la delegación provincial de Medio Ambiente se ha informado al Ayuntamiento de Marbella de que sí se realizarán actuaciones en esta materia en el término municipal, pero a través de un plan ordinario de intervención.

Ángeles Muñoz daba ayer a conocer la resolución de la Junta sobre la declaración de emergencia de diferentes actuaciones en los ríos y arroyos, en la que se incluyen trabajos de adecuación y limpieza en los municipios de Estepona, Manilva, Casares, Torremolinos, Fuengirola, Álora, Pizarra, Cártama, Casarabonela, Coín, Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre y Málaga. Marbella no figura en este listado, algo que la edil calificó de «curioso ya que fue una de las ciudades más afectadas por el temporal de diciembre». «¿A qué se dedica el tripartito?», indicó, al tiempo que añadía: «no están en sacar adelante los proyectos importantes para el municipio, ni en solucionar los problemas de urbanismo, ni en mejorar la limpieza de las calles, ni en ayudar en la reactivación económica del comercio local».

La senadora del PP instó al tripartito, «ese equipo de gobierno conformado por el pacto de perdedores» a que «se pongan a trabajar y a solucionar los problemas de Marbella porque la indolencia y la incompetencia de la gestión municipal es un lujo que no se puede permitir esta ciudad», dijo la exregidora, que compareció acompañada por el concejal Carlos Alcalá.

Muñoz criticó que mientras Marbella «queda excluida de estas ayudas, el Ayuntamiento tiene que asumir con medios propios la limpieza de los arroyos y cauces de ríos».

Actuaciones

El concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz, defendió que Marbella, al igual que sucede con Benalmádena y Mijas, no se encuentra incluida en el plan de emergencia para la limpieza de cauces y arroyos de la Junta de Andalucía porque la realización de las actuaciones en esta materia se llevarán a cabo dentro del plan ordinario, según la información que ha llegado a su departamento desde la delegación provincial de Medio Ambiente. En este sentido, el edil explicó que dentro de ese plan ordinario «existen unas conversaciones entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía y una planificación para que la primera actuación que se lleve a cabo sea en el arroyo Real de Zaragoza (Las Chapas), uno de los más afectados por el pasado temporal».

Díaz arremetió contra los populares por la «desinformación de la que hace gala», sobre lo que añadió que «no sabemos si lo hacen de forma interesada buscando nuevamente la confrontación entre instituciones y para confundir a la ciudadanía o simplemente se debe a su falta de conocimiento de los temas sobre los que da ruedas de prensa».

El responsable de Sostenibilidad defendió que «el mantenimiento de los cauces y arroyos es una prioridad para este equipo de gobierno y recordó que solo en el mes de enero el Ayuntamiento ha actuado en arroyo Alicate y en una segunda fase de actuación en la zona de La Campana (carril del Potril), donde se vaciaron los sedimentos acumulados al norte del badén». Además, anunció que «será inminente» el inicio de una tercera fase a la altura del Estadio Municipal de Fútbol y el IES Vega del Mar.