ADIÓS, PADRE ECHAMENDI

Ahora, cuando ya ha traspasado las puertas del gran misterio, cuando la tierra es el pasado y la trascendencia le pertenece, es cuando desearía más que nada poder charlar una vez más con usted, Don Francisco, preguntarle más como amiga que como feligresa si la Verdad con esta mayúscula diferenciadora está con su espíritu, esa verdad de la que tanto hemos hablado 'sotto voce', ese Absoluto que contiene en sí el motivo de la vida, y es tan difícil de comprender.

Le digo adiós con estas líneas que usted sabía iba a escribir de corazón. Imposible no hacerlo para despedir al cura más especial que hemos tenido desde que tengo uso de razón y pertenezco a la Parroquia de Marbella. La de toda la vida, parroquia de la Encarnación, en donde lo hemos tenido hasta que sus fuerzas se volvieron débiles. Creo recordar que llegó a ella después de un cura único en su género, el más famoso por entonces de España, y eso era una prueba de la confianza que los superiores tenían en un navarro, intelectual por encima, incluso, de una sotana que ya estaba en desuso.

Sé que llegó voluntariamente para ser Pastor después de una gran trayectoria universitaria y periodística. Que en Madrid protestaron por su marcha alumnos ya catedráticos y figuras de todo orden social. Que incluso D. Ángel Herrera, del que fue secretario personal, el gran fundador de El Debate, le consultaba sus decisiones. Tenía un 'carrerón' en la Curia, la posibilidad de un birrete cardenalicio incluido, y eligió Marbella.

«Le agradezco su empuje en mis revueltas contra lo establecido»

Eligió una ciudad difícil, imbuida en su propia fama, plena de contrastes entre los de fuera y los de dentro, entre el papel couché y su gente anónima, también entre los avanzados post-conciliares y los retrógrados a marcha y martillo. Cabriolas hubo de hacer para entrometer su figura del norte dentro del andalucismo recalcitrante, sus ideas novísimas junto a las muy fuertemente arraigadas populares. Me consta que no fue fácil hacerles ver que sería pronto uno más junto a nosotros, me consta que los libros le ayudaron a sortear la soledad primera.

Lo consiguió. Iba a escribir 'triunfó', pero como filólogo no le hubiera gustado, porque no correspondía a su intención. Se propuso querernos con nuestros errores y nuestros gozos, con nuestra idiosincracia, hecha de Semanas Santas y muchos vasos de vino, de silencios y voces exageradas, de contradicciones repletas luego de buena fe. Se lo propuso y puedo decirle ahora al profesor que siempre llevó dentro, que hay un sobresaliente Cum Laude dentro de todo aquel marbellero que lo conoció bien.

Puede que sus sermones no fuesen siempre entendidos en su totalidad, su exquisita cultura interpretada en negativo, pero le confieso que una conversación larga, incluso un pequeño debate, eran placeres de cuya pérdida no lograré restablecerme. Conocí a un cura muy cura, fiel a tope, pero capaz de intentar comprender al contrario con una sonrisa y una frase brillante. Interlocutor extraordinario, maestro de la filigrana verbal y escrita, hombre de Dios y de la humanidad hecha de barro.

Fui conociendo su cercanía a nuestra gente al mismo tiempo que descubría su inmensa cultura bibliófila. Nadie parecía leer más libros que usted (Acuérdese, «mejor que una amante, un libro, llegué a decirle.») por su avidez lectora, por su buena calidad de comunicar lo leído. Estaba mal acostumbrada a los personajes con hábitos que había conocido, a la falta de rigor, al sobre uso de la imposición por ella misma, sin argumentos.

Me hizo creer en una Iglesia distinta y le agradezco su empuje en mis revueltas contra lo establecido. Le agradezco hacernos ver a todos que lo esencial es el Evangelio y no sus formas externas excesivamente ampulosas. Entiendo mejor ahora a aquellos que no piensan igual que yo. Lo aprendí de su metodología, no se si didáctica, pero sí amistosa.

Gracias, Don Francisco por su ejemplo como sacerdote y persona de hoy. Creo que nos hizo mucho bien a todos tenerlo entre nosotros. Ser uno más y demostrarlo día a día.

Allá en el Absoluto del que tanto le pregunté, no nos eche en olvido. Puede que desde allí le siga gustando tanto esta ciudad de la que fue un gran Pastor.