Los trabajos de urgencia en el Trapiche del Prado serán prioridad este año, según Midón

Los trabajos de urgencia necesarios para apuntalar la ruina en la que se ha convertido el Trapiche del Prado serán prioridad para el Ayuntamiento de Marbella este año. Así lo manifestó ayer, al menos, la responsable de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico, Gema Midón, quien además expresó su deseo de convertir el histórico edificio en una «residencia de artistas como Matadero Madrid o La Térmica en Málaga».

Descartado como parece por parte del equipo de gobierno construir la residencia de ancianos que en su día fue voluntad de Mateo Álvarez (que donó la finca y la antigua azucarera en 1992 a la ciudad), el nuevo uso apuntado por la responsable es convertir el espacio «en un centro de arte contemporáneo donde haya actividad cultural todos los días», siguiendo de este modo la estela de grandes ciudades como Madrid o Málaga con respectivos espacios culturales de referencia como son Matadero o La Térmica. La responsable señaló que por el momento tan sólo se trata de una idea que planteó hace algunos meses al alcalde y que habría que consensuar con los herederos del donante.

Respecto a los trabajos de urgencia que son necesarios para estabilizar el ingenio azucarero situado al norte de la ciudad, apuntó que ya se ha seleccionado a la empresa que hará el estudio de diagnóstico para conocer la situación en la que se encuentra el inmueble e iniciar su recuperación. Una obra que se ejecutará por fases no sólo debido a lo cuantiosa que se presupone la intervención, sino por la complejidad que entrañará. Asimismo confió en que las conclusiones del estudio de diagnóstico no tarden en obtenerse, toda vez que en 2009 se realizó un estudio arqueológico del trapiche que servirá como base para el informe. El documento final se presentará a la mesa de trabajo constituida ex profeso y en la que se incluye, además del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, la plataforma creada para salvar este edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Balance

La responsable de Cultura, Enseñanza y Patrimonio Histórico hizo estas declaraciones durante la rueda de prensa ofrecida para hacer balance del trabajo realizado desde la delegación en el último año. Midón destacó como gran logro de 2016 haber sacado la cultura a la calle, haber llegado con actividades a todos los núcleos de población y potenciar a los artistas locales. Refirió asimismo que a la par de sacar la cultura a la calle con exposiciones y representaciones en la vía pública, también este pasado año aumentó el número de espacios culturales (Centro Cultural Rosa Verde y la Escuela de Adultos).

La responsable, que desgranó en cifras la actividad de su departamento, recordó que en 2016 se amplió el horario de apertura de los yacimientos que hora pueden ser visitados de viernes a domingo además de los festivos.