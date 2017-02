NO soy creyente, ni practicante de ninguna religión, pero hoy estoy fastidiado y he derramado dos lágrimas por el cura Echamendi». Estas palabras de un amigo del que fuera párroco de la iglesia de la Encarnación durante varias décadas, pueden resumir muchas cosas que tienen que ver con el trabajo que desarrolló en Marbella. Francisco Echamendi era un navarro con voz de tenor y personalidad apretada para impartir las enseñanzas que su religión le exigían. Pero lo hacía por pura convicción de transmitir aquello en lo que creía y con sus particulares formas de llegar a los demás.

Convencer a los que ya estaban dentro no era un trabajo imposible, el reto estaba en acercar a los que no eran partidarios de acudir periódicamente a la iglesia, aunque se casaran y bautizaran en ella. «No me llames padre, ni don Francisco, llámame cura Echamendi», decía en algunas conversaciones cuando se compartían vinos y viandas, como buen navarro que era, y siempre pendiente de aquel punto débil en las relaciones humanas en los que él solía intervenir con su característica diplomacia.

En el momento de la muerte de una persona apreciada todo pueden ser elogios y maravillas elevadas a su máxima expresión, pero eso es precisamente lo que él no hubiese querido, porque su figura pública al frente de una iglesia solamente definía parte de su labor, la de quien figuraba al frente de los actos oficiales o salía al frente de una procesión que otros organizaban. Detrás, sin que nadie lo supiese, su caracter humano apoyado por su formación humanista y su profunda convicción cristiana le llevaban a escuchar a todo aquel que le pedía consejo y, cuando no podía solventar algún problema espiritual, se unía al sufrimiento de los demás, sin proyección pública y sin ser objeto de luchas de sotanas entre quienes, siguiéndole en su labor, se daban a la discusión religiosa.

Para el cura Echamendi todo era mucho más fácil. Se trataba de ayudar a los demás, en la medida en que le fuera posible. Puedo dar fe de ello. Después, en este mundo tan mediatizado por los prejuicios, cada cual estable sus criterios, muchas veces sin conocer la auténtica personalidad de quien quería a los demás. Dos lágrimas, multiplicadas por miles de personas son muchas lágrimas.