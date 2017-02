HOY decimos adiós a uno de los hombres más queridos de Marbella, un marbellí de adopción, que caló profundamente en el alma de sus conciudadanos con los que se implicó desde el instante en que sus pies pisaron esta ciudad. Porque para integrarse en un lugar no es necesario haber nacido en él, sino sentirlo y amarlo como propio. Y es lo que le ocurrió a don Francisco que, aunque vino al mundo en Pamplona, la mayor parte de su vida transcurrió en tierras malagueñas, quizá por voluntad propia.

Ordenado sacerdote en Málaga en 1952, ejerció su ministerio en diferentes pueblos de su provincia, en el mundo rural. La página Diocesana del Obispado de Málaga, presenta hoy un breve currículo en el que resalta su llegada como párroco a Marbella en 1975, así como su etapa de secretario de monseñor Herrera Oria, otro personaje inolvidable de nuestro obispado.

Pero don Francisco fue algo más. Partiendo de su misión eclesiástica, desarrolló proyectos de índole diversa, como la reforma de la iglesia de Guaro en 1953 o la finalización del Órgano de Sol Mayor en la iglesia de la Encarnación de Marbella, cuya construcción había experimentado serios avatares y nada hacía presagiar que, un día, sus notas se expandirían por las naves del templo.

Fue uno de los cofundadores de la hermandad Romeros de San Bernabé; dio el definitivo espaldarazo a la Coral de Nuestra Señora de la Encarnación e impulsó y organizó el mundo cofrade, del que fue hasta su último momento uno de sus participantes más activos.

Todos destacan de él su alto concepto de la amistad, sin menospreciar a nadie por sus ideas. Se cuenta que entre sus amigos se incluían personas no creyentes, liberales o progresistas, pues supo delimitar con muy buen criterio los aspectos confesionales y humanos. «Soy defensor de la libertad como nadie, de hacer lo que a cada uno le parezca bien y lo que le complazca», decía de sí mismo en la entrevista que concedió a este periódico con motivo de su jubilación en septiembre de 2007.

Este hombre, de aspecto más bien serio y adusto, poseía un gran sentido del humor. Su socarronería era proverbial como también esa capacidad de poner las cosas en su sitio, sin cortapisas ni temor a represalias. Así lo demostró durante la época gilista, en que se erigió en uno de sus críticos más implacables, una espada de Damocles contra el régimen que vino a salvarnos de la debacle, porque para don Francisco Echamendi no existía más Salvador que Jesucristo.

Le conocí en 1992 en la librería Ribera, cuando compraba un ejemplar del libro que acabábamos de publicar José Luis Casado y yo. Fue un encuentro casual y me dijo una frase que a lo largo del tiempo me repetiría continuamente: «Yo fui el primero que compró tu libro en Marbella», y puede que tuviera razón, porque enseguida supe de su alto nivel intelectual, de su amor por la lectura y la escritura, aunque se lamentaba del poco tiempo que podía dedicarle a estas aficiones. Algunos años más tarde llegó a mis manos un libro publicado por la hermandad de San Bernabé, Marbella en el recuerdo, en el que escribía un magnífico artículo sobre el Patrón de Marbella. Empezaba con una anécdota sobre la primera tarde que entró en la Encarnación y preguntó «¿Quién es ese Santo?», dado que no identificaba la imagen. Lo que no sabemos es la reacción que tuvieron quienes le acompañaban.

Se nos ha ido una gran persona, amante del pueblo llano, de la Marbella del trabajo, la Marbella popular, la que hoy llora su marcha. La que le devolvió con creces el amor recibido, desinteresado, ese amor que define en su artículo, publicado en este periódico el Jueves Santo de 2006, «Llamamos amor a sentimientos muy diversos. Pero ¿son amor? Porque amor sin sacrificio no es tal amor; muchas veces es egoísmo o interés personal».

Y lo único que podemos desearle, además de una feliz llegada al Paraíso, es que el Padre Eterno le permita ver los partidos del Club Atlético Osasuna, el equipo por el que sentía verdadera pasión.