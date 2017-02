Cultura busca sustituto al frente del Museo del Grabado tras la salida de Borrachero

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marbella busca responsable para el Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC), sin cabeza visible desde el pasado mes de octubre cuando se produjo la salida forzosa de Germán Borrachero. Este licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla ha sido hasta su marcha asesor de la actividad expositiva del Consistorio y ha ejercido como director de la pinacoteca durante el último lustro aunque nunca fue nombrado oficialmente como tal.

La responsable municipal del área de Cultura, Gema Midón, confirmó que se está buscando a una persona idónea para el puesto, que sea capaz de dirigir la política expositiva de una de las pinacotecas más importantes del país. «Al desaparecer el OAL de Arte y Cultura y tener nuevos trabajadores en el Ayuntamiento, estamos evaluando quién podría realizar mejor ese trabajo en el Museo», explicó. Midón confirmó asimismo que por ahora la gestión de la pinacoteca se dirige desde la propia concejalía.

Sobre la salida de Borrachero aseguró que «no se trata de una decisión política» y que la determinación de no renovarle ha sido provocada por su relación laboral con el Ayuntamiento. Desde la salida de Teresa Rodríguez -la docente que sustituyó a José María Luna en 2011 cuando éste se marchó con una excedencia a dirigir la Fundación Picasso en Málaga- Borrachero ha ejercido como responsable del MGEC, puesto que ha tenido que abandonar tras no ser renovado como personal laboral del Ayuntamiento. «En el momento en el que José María Luna accedió a ser funcionario, Germán Borrachero no ha podido seguir sustituyéndolo. Un laboral no puede sustituir a un funcionario», argumentó la responsable de Cultura.

Borrachero, licenciado en Bellas Artes, fue cabeza visible del MGEC durante el último lustro

Tal y como adelantó SUR la pasada semana, este profesional lleva fuera del Museo desde el pasado mes de octubre después de no haberle sido renovado el último contrato que le vinculaba con la delegación municipal de Cultura. Borrachero ha trasladado el caso a Magistratura con la intención de defender una vinculación laboral con el Ayuntamiento que se ha prolongado durante alrededor de dos décadas, siempre, al parecer, enlazando contratos eventuales.