El PP cuestiona que el bufete del asesor municipal de Personal represente a empleados del Ayuntamiento

El PP de Marbella cuestiona que el bufete de abogados del que es titular el responsable municipal de Personal del Ayuntamiento, en calidad de cargo de confianza del PSOE, esté representando a trabajadores del Consistorio, en concreto a algunos de los antiguos cargos de confianza de Ángeles Muñoz que han tenido que ser readmitidos tras recurrir sus despidos en los tribunales. Los populares plantean la posibilidad de que esta situación puede derivar en un caso de «posible incompatibilidad» por parte de Daniel Pérez, por su labor en el Ayuntamiento, representando los intereses de la Administración; y como responsable del despacho de abogados que defiende a trabajadores que litigan contra el Ayuntamiento. El equipo de gobierno defiende que Pérez «se dio de baja en el Colegio de Abogados y pasó a ser letrado no ejerciente» en el momento en el que tomó posesión como personal eventural del Ayuntamiento, en el año 2015.

El concejal del PP y parlamentario andaluz Félix Romero hablaba ayer de «tres casos de empleados municipales» que, tras contratar los servicios de este bufete, «han logrado sentencias favorables y con mejoras sustanciales respecto a su situación contractual con el Consistorio. El hecho de que un cargo de confianza de Bernal desarrolle su actividad en Personal del Ayuntamiento y el despacho del que es fundador represente a trabajadores municipales en sus pleitos contra el Ayuntamiento puede parecer sospechoso», indicó Romero. Por ello, los populares anuncian que registrarán una petición de información dirigida al equipo de gobierno para que aclare estos términos.

El edil puso además en tela de juicio el informe elaborado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento y que el tripartito tomará como base para adoptar medidas legales contra el anterior Ejecutivo del PP por la contratación de altos cargos. «Ese informe no dice lo que ellos dicen que dice», relató Romero, indicando que el documento «solo relaciona la historia de una serie de cargos, su recorrido en el Ayuntamiento, y acto seguido una serie de artículos del Código Penal que cualquiera podría haber hecho con un corta y pega por internet». El edil llegó a calificar de «pastiche» el informe al considerar que el mismo «no establece una relación entre una actuación y una consecuencia jurídica». Fue en este punto en el que manifestó sus dudas acerca de la autoría del mismo. «Nos tememos que si no lo ha hecho el alcalde haya podido ser confeccionado desde la Delegación de Personal. ¿Quién firma ese documento? No vaya ser que lo haya firmado un cargo de confianza con la prohibición absoluta de firmar como director general», indicó Félix Romero.

Para el portavoz del Gobierno local Javier Porcuna las dudas planteadas desde el grupo popular tienen como objetivo «desviar la atención de los frentes judiciales que tiene abierto» el partido. Sobre el caso del responsable municipal de Personal, explicó que «no lleva ningún pleito desde julio de 2015», aunque no descarta que haya podido existir algún «conflicto de intereses» ante lo que expuso: «si ha habido un conflicto de intereses siempre ha buscado la fórmula legal, coherente y honrada de resolver estas situaciones». Porcuna indicó que Daniel Pérez se dio de baja en el Colegio de Abogados y pasó a ser «letrado no ejerciente en el momento en el que tomó posesión como personal eventual dle Ayuntamiento», al tiempo que indicó que «para los expedientes que tramitaba buscó a compañeros que le sustituyeran».

El concejal calificó de «arriesgado» que el PP ponga en duda «las sentencias dictadas por un juez, que es quien determina, con independencia de quien sea el abogado, sobre lo que se reclama y en qué términos dentro del ámbito laboral». En este sentido, apuntó, «la duda es si el asesor responsable de Personal es atacado por el PP por intentar que con su asesoramiento se cumplan los requisitos legales, aunque se vea afectada la señora Muñoz, sobre la que varios jueces han dicho que firmó contratos que dueron lugar a situaciones en fraude de ley».

Por otra parte, el representante del PP se referió también al informe del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el pluralismo político en Radio Televisión Marbella que aprecia, indicó, una «fuerte descompensación entre el tiempo de palabra concedido al gobierno, 82 por ciento, frente al 18 por ciento otorgado a la oposición».