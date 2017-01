«Hará falta mucho consenso para sacar adelante todas las obras pendientes en la Mancomunidad»

Con 11 votos a favor y una abstención, el Consejo de Administración de la empresa pública Acosol aprobó ayer en sesión extraordinaria el nombramiento de Manuel Cardeña como nuevo consejero delegado en sustitución de Juan Carlos Fernández-Rañada, que se jubila. Momentos antes, la asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, de la que depende Acosol, había dado vía libre al nombramiento. Votaron a favor los delegados por PP, PSOE, Ciudadanos y Compromiso Manilva y el representante de los trabajadores. La única abstención fue de Izquierda Unida. Momentos después de su nombramiento, Cardeña respondió a las preguntas de este periódico.

Ha habido a lo largo de los años consejeros delegados de Acosol con perfil técnico y otros con un perfil más político. Usted pertenece a esta segunda condición. ¿Por qué cree que es lo más adecuado en este momento?

«No hay debate sucesorio, Ángeles es la mejor candidata y pronto será alcaldesa»

Primero hay que agradecer y reconocer la gestión que ha hecho Juan Carlos Fernández Rañada, que cogió a la empresa en una situación muy complicada y la ha dejado en una situación de posicionamiento y de beneficios increíble. ¿Por qué creo que ahora es mejor un perfil político? La presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, ha impuesto, y los demás grupos así lo han entendido, un sistema novedoso en el que el consenso es el arma que tenemos. En las negociaciones para desbloquear todas las obras que tenemos pendiente en la Mancomunidad hace falta un gran consenso y ahí es clave la figura de un político que tenga un perfil moderado y que se apoye en los partidos que tienen responsabilidades de gobierno en las distintas administraciones para desbloquear obras pendientes y que esta legislatura sea de impulso para todo lo que tenemos pendiente tanto en abastecimiento como en saneamiento. Además vamos a trabajar mucho en la línea de concienciar a la gente sobre la utilización del agua, vamos a poner en valor que hay 40 campos que se riegan con agua reciclada y el tema de que la gente conozca a la empresa. Para eso nos apoyaremos en los colegios y en los más pequeños.

¿Fue por ese motivo que la presidenta de la Mancomunidad le encomendó que consiguiera el consenso de todas las fuerzas pese a no necesitarlo para su nombramiento?

Algunos ven debilidad en el consenso, pero yo creo que para pactar hay que ser muy valiente, muy generoso y muy inteligente. Y el PP es un partido valiente, inteligente y generoso. Nosotros queremos que la Mancomunidad quede al margen de las disputas políticas que existan en cada ayuntamiento y que sea un instrumento de consenso y de avance. Para eso era necesario que el nuevo consejero, tras la jubilación de Fernández Rañada, no levantara ningún tipo de ampollas. Yo llevo trabajando desde junio de 2015 con la presidenta con un estilo de trabajo en el que me siento muy identificado. Y me encargó, aunque ella también ha hecho gestiones, que sondeara a los grupos. Yo no levantaba ningún tipo de suspicacias y podía ser un recambio.

¿Esa negociación con los otros partidos que tipo de compromiso implicó por su parte?

Solamente abrir la comunicación aún más, que todos los temas salgan por consenso, que hubiera absoluta transparencia -como ha habido hasta ahora- y que todos los consejeros formen parte de la empresa y de las decisiones que se tomen.

¿El acuerdo supone también el compromiso de no levantar alfombras?

No hay ningún acuerdo de no levantar alfombras. Yo espero, deseo y estoy convencido de que no voy a encontrar nada. Ya han estado mis compañeros aquí en los últimos años. El acuerdo no dice nada de eso, y en el caso de que se encontrara algo incorrecto se pondría en conocimiento del Consejo. Pero no es la misión mía buscar nada, porque lo que deseo es mirar al futuro.

¿Cuáles son las obras importantes que quedan pendientes?

La renovación de la tubería de la Costa del Sol, diferentes obras en los municipios, algunas de ellas pendientes de la autorización de la Junta para que se acometan y otras pendientes de autorización del Gobierno central. En eso vamos a centrarnos. Acosol tiene que acometer una serie de obras para garantizar el suministro y el saneamiento y que la plantilla realice el trabajo en las mejores condiciones.

Resulta inevitable hacer un paralelismo entre la plataforma política que supuso en su día el nombramiento de José Bernal al frente de Acosol y la situación en la que usted aparece ahora.

He tenido una aceptación con mucho cariño por parte de todos mis compañeros. Ese paralelismo que usted traza no se puede aplicar en este caso, porque en el Partido Popular de Marbella no hay debate sucesorio. Tenemos una candidata que ha acudido a diferentes elecciones y ha ganado las tres últimas. Quienes intenten buscar un enfrentamiento entre Ángeles Muñoz y yo van al fracaso. Formamos parte del mismo proyecto y la relación que tenemos está clara. Ángeles es la mejor candidata que puede tener el PP y pronto será, si Dios quiere, alcaldesa. De hecho, mi nombramiento es un reconocimiento dentro del PP provincial al PP de Marbella y San Pedro y al trabajo de Ángeles.

¿Se mantendrá el actual sueldo del consejero delegado, cercano a los 90.000 euros?

Yo soy funcionario de la Mancomunidad. Hoy se han delegado las funciones en mi persona, por lo que seguiré con mi mismo sueldo. En el próximo consejo se verá.