Bendodo: «La Junta no le daba ni la hora a Ángeles Muñoz, pero a Bernal tampoco»

El presidente provincial del Partido Popular, Elías Bendodo, aseguró ayer que el PSOE ha incumplido el pacto de gobierno alcanzado con sus socios en el Ayuntamiento de Marbella porque la Junta no ha realizado ninguna de las inversiones comprometidas. Bendodo, que presidió en la ciudad una reunión de los 34 compromisarios de la Costa del Sol que acudirán en dos semanas al congreso nacional del PP, afirmó que al gobierno andaluz «no le gusta Marbella», independientemente de que la ciudad tenga alcalde socialista o popular. «El pacto a cuatro que le dio el sillón a Bernal no se ha cumplido en estos 600 días, no han llegado las inversiones de la Junta que prometieron para que los demás firmaran», afirmó.

Según el presidente provincial del PP, se trata de una práctica habitual en el PSOE, prometer inversiones del Gobierno andaluz que posteriormente no se concretan. «Cuando Opción Sampedreña revise el pacto, porque dijeron que lo revisarían a los dos años, va a encontrar pocos motivos de alegría», advirtió.

Para Bendodo, al gobierno socialista de la Junta de Andalucía no le gusta Marbella gobierne quien gobierne. «Cuando gobernaba el Partido Popular aquí no venía nadie de la Junta de Andalucía, pero con un alcalde del PSOE tampoco vienen y tampoco invierten», dijo. «Al gobierno de Ángeles la Junta no le daba la hora, pero al gobierno de Bernal, tampoco, por lo tanto la conclusión que sacamos es que a la Junta no le gusta Marbella». En ese sentido, aseguró que en los presupuestos autonómicos para 2017 no existe ni una sola partida en la que figure Marbella. «Del centro de salud, que pague el Ayuntamiento y ya ajustaremos cuentas después, las obras del Hospital Costa del Sol nada se sabe, el Puerto de La Bajadilla sigue paralizado, del instituto de San Pedro, ni noticias, de la Escuela de Idiomas, tampoco».

El dirigente popular recordó que en el pacto firmado con OSP, figuraban la construcción de un instituto y de un centro de salud en San Pedro, y hasta ahora no se han iniciado ninguna de las dos obras. «Es más, la Junta de Andalucía le ha dicho al Ayuntamiento que adelante el dinero y después ajustaremos cuentas». En ese sentido se preguntó qué pasaría si desde la Diputación Provincial se arbitrara la misma fórmula, que en su opinión supone una tomadura de pelo. «¿Dónde están esas grandes inversiones que sirvieron como excusa para firmar ese pacto de gobierno?», se preguntó.

Diputación Provincial

Bendodo contrastó lo que considera este abandono permanente de la Junta con Marbella con el compromiso que a su juicio demuestra la Diputación Provincial, que lleva invertidos 10 millones de euros en la ciudad en los últimos cinco años. La última actuación, recordó, fue la colocación de la primera piedra del bulevar de Arroyo Primero, que supondrá una inversión de dos millones de euros a cargo del presupuesto de la Diputación Provincial. «No le vamos a decir al alcalde que adelante el dinero y que ya ajustaremos cuentas después, eso no es serio», destacó.

El presidente del PP de Málaga lamentó también la situación urbanística que atraviesa Marbella tras la anulación del Plan General en un momento a su juicio crucial de recuperación de la actividad inmobiliaria que otros municipios de la provincia están aprovechando mientras la ciudad se queda atrás.