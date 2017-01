El Ayuntamiento se querella por calumnias contra dos empleados

La actividad judicial de Casares parecía que se reactivaría el pasado mes de octubre con el juicio del caso 'Majestic', que estudia una presunta trama corrupta en este Ayuntamiento durante el mandato de Juan Sánchez. El juicio se suspendió hasta marzo, pero ese mismo día se hizo un anuncio que dejó la sorpresivo para la causa. Este periódico publicó una denuncia realizada por la secretaria y el arquitecto municipal en la que afirmaban haber recibido presiones a la hora de atender los requerimientos del juzgado en relación a este caso. La reacción del Ayuntamiento llegó días después y ahora llevará a estas dos personas a los tribunales por calumnias.

Según publicó SUR el pasado 24 de octubre, los dos empleados municipales, que son pareja, declararon ante Fiscalía y la Guardia Civil supuestas prácticas por parte del Ayuntamiento para que no llegara al juzgado un informe sobre la urbanización Majestic, eje de la investigación, y añadieron que les pidieron redactar otro en las que se justificaran posibles irregularidades.

La empleada municipal afirmó a los investigadores de la causa que se crearon dos expedientes y se envió al juzgado sólo uno. En ese informe, según su interpretación, se intentaba confundir a la tasadora y justificar que no eran necesarias las valoraciones periciales de las plusvalías generadas por los convenios ni de los aprovechamientos urbanísticos. El otro informe estaría firmado por el arquitecto y no se llegó a presentar, según la denunciante, por no ser del agrado de los políticos.

Este periódico ha podido acceder a la querella que interpuso el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre contra estos dos empleados, en las que se les acusa de calumnias contra el ente municipal. «En el caso que se denuncia es claro que se imputa a los querellantes la comisión de un delito, como se acreditará, con conocimiento de la falsedad de los hechos que se imputan», apunta el documento.

Indemnización

La denuncia de la secretaria y el arquitecto municipal provocó que el próximo 9 de marzo, el alcalde, el primer teniente de alcalde y otros técnicos municipales acudan al juzgado malagueño a declarar por esta causa. Además, en la querella presentada por el Ayuntamiento, se pide una indemnización por daños morales de 12.000 euros «con independencia de la concreta determinación que devenga de la instrucción del procedimiento».

Según fuentes municipales, las acusaciones realizadas por estos dos empleados se deben a motivos personales y enemistades creadas en los últimos años tras varias llamadas de atención al arquitecto por incumplir su horario laboral.

Este empleado en concreto permaneció un tiempo de baja, según explicó ante las autoridades, debido a una enfermedad que padece y por sentirse apartado en su lugar de trabajo por no acceder a las peticiones que se le hacía a la hora de realizar el informe.