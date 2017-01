El Ayuntamiento despide a Borrachero tras seis años al frente del Museo del Grabado

No fue nombrado oficialmente como director del Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC) de Marbella, pero desde la salida de Teresa Rodríguez -la docente que sustituyó a José María Luna en 2011 cuando éste se marchó a dirigir la Fundación Picasso en Málaga- tras nueve meses en el cargo, Germán Borrachero ha sido la cabeza visible de la pinacoteca marbellí como responsable de exposiciones. Según ha podido conocer SUR, este profesional lleva fuera del Museo desde el pasado mes de octubre después de no haberle sido renovado el último contrato que le vinculaba con la delegación municipal de Cultura.

Este periódico intentó ayer, sin éxito, tener una valoración del caso por parte de la responsable municipal de Cultura. Lo que sí se ha podido confirmar es que Germán Borrachero ha trasladado el caso a Magistratura del Trabajo con la intención de defender una vinculación laboral con el Ayuntamiento que se ha prolongado durante alrededor de dos décadas, siempre, al parecer, enlazando contratos eventuales.

Otras fuentes consultadas apunta a que Germán Borrachero venía cubriendo una plaza que ostentaba otro profesional con la categoría de funcionario y que se encontraría en excedencia. «La plaza de un funcionario no puede cubrirla un laboral», apuntan estas fuentes como causa en base a la cual se ha rescindido la vinculación laboral del hasta ahora responsable de exposiciones del Museo de Grabado con la pinacoteca.

Pese a que son ya tres meses los que Germán Borrachero lleva fuera de su puesto, la noticia no ha salido a la luz pública e incluso algunos miembros del equipo de gobierno tripartito consultados ayer por este periódico sobre el caso manifestaron no tener conocimiento del asunto. Al parecer, la salida del conocido profesional se ha querido llevar con discreción, tanto por parte de la delegación de Cultura como por parte del propio afectado, con la idea de no perjudicar la imagen de una de las pinacotecas más importantes del país.

Las obras, en punto muerto

El museo marbellí sigue, mientras, a la espera de ser sometido a una esperada obra destinada a ampliar sus instalaciones y para la que el Estado tiene cerrado el compromiso para invertir 1,1 millones de euros. En junio del pasado año, los gestores de la pinacoteca, a través de su Fundación y en consenso con el gobierno municipal, decidieron reabrir la sede del MGEC, que había permanecido todo un año cerrado a cal y canto a la espera del inicio de las obras, habida cuenta de los muchos meses de retraso que acumulaba precisamente la ejecución de los trabajos. El objetivo era que los visitantes que recalan en verano en Marbella tuvieran la oportunidad de conocer el espacio y una parte importante de sus fondos.

Varios meses antes, en marzo, los autores del proyecto, los reconocidos arquitectos Roberto Barrios y Elisa Cepedano, presentaban en un acto público que contó con la presencia del alcalde José Bernal, su proyecto de ampliación del museo en el que se ha estado trabajando durante casi una década, una obra que persigue además revitalizar el entorno de la pinacoteca, ubicada en pleno Casco Antiguo de la ciudad.