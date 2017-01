Se buscan crupieres para torneos de póquer en Marbella

Un mínimo de 18 años, conocimientos de idiomas (al menos inglés), buena presencia, habilidad manual y matemática y, sobre todo, ganas e iniciativa. Son los requisitos que deben reunir los aspirantes a crupieres que busca Casino Marbella para su Escuela de Póquer. El establecimiento acaba de abrir el plazo de selección de los alumnos que formará este año. Tres meses de curso que abrirán las puertas a incorporarse a la plantilla de personal eventual del casino para trabajar en los torneos de fines de semana, y eventos preparatorios para el esperado PokerStar, un evento que suele reunir a más de un millar de participantes.

El casino tiene abierto hasta febrero el plazo de presentación de solicitudes para el ingreso en la escuela de Poker Texas Hold´em, que iniciará la formación el día 6 y se prolongará hasta el 30 de abril. En jornadas de lunes a viernes, y de 15.00 a 19.00 horas, los seleccionados comenzarán su instrucción como crupieres de póquer con exámenes de pruebas matemáticas, pasa pasar al aprendizaje específico del juego y a potenciar habilidades fundamentales para el desempeño de este tipo de trabajo. Patricia Sáez, directora de Recursos Humanos de Casino Marbella, apunta alguna de ellas, como el manejo y conteo de fichas y cartas o la concentración. «Se buscan personas que tengan esa capacidad y rapidez tanto manual como mental para mover las fichas y para contar cuántas hay en un montón con solo un vistazo, por poner solo un ejemplo». No es necesario, de entrada, saber jugar al póquer, ni tener una formación académica concreta, aunque son aspectos a tener en cuenta a la hora se elegir a los alumnos. No obstante, la motivación, las ganas y la iniciativa vienen a ser clave, en la gran mayoría de los casos, para la criba de aspirantes. La selección se inicia con una entrevista «de unos cinco minutos, en la que pedimos a los candidatos que se presenten, que expliquen por qué quieren formarse como crupieres. En este esta fase donde se prueba el nivel de idiomas de los aspirantes». La directora de Recursos Humanos deja claro que el proceso abierto «no es una selección de personal para trabajar directamente, sino para elegir a los alumnos que se formarán en la escuela del casino y que, a través de esta formación, optan al trabajo en los torneos de póquer que se organizan». De hecho, como explica Sáez, Casino Marbella nació con esta escuela, única vía de acceso a la plantilla, dado que el establecimiento no contrata personal que no haya formado previamente en sus instalaciones.

Hombre, de entre 20 y 25 años, que conocen el juego de cartas es el perfil de casi el 50% de las personas que cada año ingresan en la escuela de Casino Marbella, si bien entre los seleccionados en cada convocatoria se puede encontrar todo tipo de profesiones.

El auge que el póquer ha experimentado en los últimos años -gracias al tirón de los juegos on line, fundamentalmente-, unido a la escasa oferta laboral derivada de la crisis, explicarían el incremento en el numero de solicitudes que en los últimos años, indica Patricia Sáez, ha registrado la escuela. «Se vienen presentando entre 40 o 50 personas, aunque no todos llegan a formarse y no todos llegan a trabajar, bien porque ellos mismos, durante la formación, descubren que esto no es lo suyo, o bien porque no reúne las habilidades necesarias».

Una oportunidad para formarse EN una profesión diferente y con posibilidades. Los interesados deben enviar su curriculum con una fotografía reciente, indicando la referencia Escuela de Poker 2017, a la dirección de correo electrónico: rrhhcasinomarbella@cirsa.com