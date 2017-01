Ángeles Muñoz responsabiliza al tripartito de la readmisión de cargos de confianza del PP

La edil y senadora del PP Ángeles Muñoz ha responsabilizado al actual equipo de gobierno en Marbella de la readmisión de una serie de cargos de confianza del PP durante su etapa al frente del Ayuntamiento. «Estas personas lo que han hecho es recurrir la decisión de los despidos del equipo de gobierno precisamente porque los hicieron mal. Y ha sido un juez el que les ha dicho al actual equipo de gobierno que lo hicieron mal». De esta forma respondía al ser consultada por el anuncio que el tripartito efectuaba esta misma semana de llevar a la exalcaldesa a los tribunales por la contratación irregular de cargos. «Algunos de estos trabajadores, que estaban reclamando sus finiquitos, se los han tenido que pagar; a los que pedían sus vacaciones, se las han tenido que pagar; y aquellos con los que procedieron mal en sus despidos, los han tenido que readmitir. No es el PP el que tiene que responder en este caso, tendrán que preguntarle a este equipo de gobierno por lo que ha hecho. Y eso lo ha dicho un juez, no esta exalcaldesa».

Ángeles Muñoz exime de toda responsabilidad en este caso a los suyos y a ella misma y acusa a los miembros del tripartito de estar «instalados en la mentira». La edil recordó que este asunto ya lo «sacaron hace año y medio, y anunciaron que me citarían a declarar en todos los procedimientos. No me llamaron a declarar a ningún procedimiento de despido. Es totalmente falso, seguramente porque no querían oír lo que yo tenía que decir», explicó.

La exalcaldesa reprochó al tripartito que «dediquen» las reuniones de la junta de gobierno local de cada semana «a criticar al anterior gobierno en Marbella» y les instó a trabajar por la ciudad. «Si estuvieran preocupados por Marbella y por sus problemas, y lanzando proyectos interesantes para la ciudad, no sé si estarían cada junta de gobierno local haciendo este tipo de declaraciones», espetó la exregidora.

«El PSOE se ha quitado la careta y solo persigue una intencionalidad políticas con estas querellas»

Para Ángeles Muñoz, el PSOE «se ha quitado la careta», y acusa a la formación de buscar un rédito político con sus denuncias al PP «y no un bienestar para Marbella.

Caso con «poco recorrido»

Sobre el caso de la presunta falsificación de documentación en la tramitación del PGOU de 2010, en el que un juez ha admitido a trámite la denuncia del PSOE contra Muñoz y la que fuera edil de Urbanismo en esos años, Alba Echevarría, la senadora popular reiteró que el asunto «tendrá poco recorrido» y que terminará archivado.

«Lo que hace el PSOE sumándose a la querella que planteó una plataforma (el movimiento antideslinde), es demostrar que hay una intencionalidad política. Y no me cabe ninguna duda de que, una vez que se tengan todos los elementos y todos los documentos por parte del juez, se determinará su archivo porque no hay absolutamente ninguna causa», indicó. «Con este caso se quitan la careta, y además con una querella firmada por el señor Olcina (Jaime Olcina, hasta hace unos meses contratado por el equipo de gobierno como asesor jurídico para la delegación de Proyectos Estratégicos)», criticó.

«Ya intentaron personarse, el juez se lo denegó. Pero desde el momento en el que pagan una fianza para poder personarse, se le concede», respondió al ser consultada por la noticia de la admisión a trámite, por parte del juez, de la denuncia socialista. Ángeles Muñoz dice estar convencida de que ésta, al igual que el resto de «denuncias, querellas o reclamaciones que presentaron contra mi cuando estaban en la oposición, quedará archivada». Frente a ello, recalcó, «se encuentran los casos en los que los jueces dan la razón al PP en sus denuncias contra el tripartito por la vulneración de derechos fundamentales al no facilitarnos información».

La exalcaldesa defendió que ante este panorama su formación en Marbella permanece «muy firme». «Es un partido sólido, unido y fuerte y ya le gustaría al PSOE que mi papel de presidenta no estuviera unida al PP».