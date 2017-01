Pablo Ráez: "dan ganas de tirar la toalla, de dejar de sufrir, de descansar de una vez... pero no me rindo"

Pablo Ráez reaparece en las redes sociales después de unos días ausente para explicar cómo se encuentra tras recibir un nuevo tratamiento. El joven marbellí asegura enfrentarse ahora a una dura etapa que le está resultando complicada. "He estado más ausente estos días ya que estoy centrando en la poca energía que tengo para superar esta etapa que está resultando difícil, pero no imposibla", dice el joven.

El marbellí explica que sigue teniendo anemia, las plaquetas y defensas muy bajas y que no las produce por sí mismo. Ráez cuenta además como funciona el tratamiento que está recibiendo y que lo está dejando muy cansado: "he recibido 7 días de una quimioterapia que recibe el nombre de hipometilante. Va pinchada en el brazo o en la pierna y es subcutánea.Es una quimio más suave que las que recibes cuando te ingresas. Esto lo repetiré en unas dos semanas y me harán una punción en la medula, si esto se ve que funciona para impulsar la medula seguiremos así, en caso contrario tendré que hacerme una infusión de linfocitos(una especia de 3er trasplante) de la americana(mi donante), para ayudar a la medula a que coja fuerza y se agarre bien por decirlo así y empiece a funcionar correctamente.Esta quimio me deja cansado, estoy con una especia de bronquitis y bueno superando los baches que me van saliendo. "Resulta que cuando voy a mis revisiones al hospital (que suelen ser 2 días por semana) en las analíticas estudian un dato que se llama quimerismo. Este mide el porcentaje de células que hay mías (buenas o malas) y del donante y en el resultado de esta prueba pues sale que hay más células mis que del donante, un 80% de células mías y un 20% del donante y a estas alturas del trasplante debería ser como mínimo al revés".

Ráez reitera a sus seguidores que se encuentra en un momento duro pero que va superando los baches que le van saliendo. "Admito que es un momento duro, dan ganas de tirar la toalla , de dejar de sufrir, de descansar de una vez... pero no me rindo, sigo y seguiré luchando, día tras día hasta que llegue mi día, sea mañana o en 70 años".

Antes de acabar su última entrada en redes sociales Ráez sigue animando a las familias que como él se encuentren luchando contra su enfermedad: "Animo a todas las personas que estéis en una dura batalla, animo a todas las familias que estés pasando una dura batalla, ánimo a los que hayáis perdido a un ser querido, todo pasará y todo llegará.La muerte forma parte de la vida por lo que no hay que temerla sino amarla", concluye Ráez.