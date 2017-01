Los servicios públicos han perdido 4.500 puestos en la provincia

Málaga tiene el dudoso honor de ser la provincia andaluza con menos empleados públicos por habitante, con una ratio de un puesto por cada 22 ciudadanos, frente a los 18 de la media regional o los 17 de Sevilla. Una cobertura inferior al resto que se hace aún más flagrante en servicios esenciales como la sanidad (105 habitantes por puesto de trabajo frente a los 93 de media) y la educación no universitaria (90 frente a los 77 de promedio). Unas carencias que no han hecho más que agravarse en los últimos años, toda vez que la crisis se ha comido 4.529 empleos públicos, de los que dos tercios eran del ámbito autonómico. Después de tocar techo en enero de 2010 con 77.538 funcionarios y laborales, las plantillas de los organismos estatales, autonómicos y municipales no han dejado de encoger al dejar de reponerse las vacantes que iban quedando por jubilaciones o cualquier otro motivo, lo que además de mermar la calidad de los servicios ha traído consigo un progresivo envejecimiento, especialmente relevante en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Según el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en julio del año pasado había 73.009 empleados. El mayor número, 38.565 (41.454 en el año 2010) están adscritos a la Junta de Andalucía, repartidos fundamentalmente entre la educación no universitaria (18.188), el Servicio Andaluz de Salud (15.286) y los juzgados (1.588). Le siguen los 21.980 (22.669 en 2010) que suman todos los entes municipales entre Diputación, mancomunidades y ayuntamientos; mientras que el Estado tiene en nómina a 11.840 trabajadores en la provincia (12.144 hace 7 años), destacando los 4.963 pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil).