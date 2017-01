Una oleada de robos en coches en San Pedro se salda con nueve detenciones en diciembre

«Hoy me ha tocado mi». Esta frase viene acompañando desde hace tiempo a fotografías que vecinos de San Pedro Alcántara suben a redes sociales para dar a conocer nuevos casos de robo en vehículos, con cristales rotos, que desde hace semanas se repiten en la zona. Los autores de estos actos no han tardado en ser identificados por la Policía Local y hasta la tenencia de alcaldía ha mantenido encuentros con representantes del cuerpo para tratar el asunto. El incremento de las denuncias llevó hace semanas ya a la policía a intensificar la vigilancia en el núcleo de población. Sólo en el mes de diciembre se practicaron un total de nueve detenciones, según indicaron a SURfuentes policiales. Se trataría, según indicaron fuentes cercanas al caso, de un grupo integrado por tres individuos, que han sido reiteradamente detenidos al ser sorprendidos, en la mayoría de las ocasiones, in fraganti mientras realizaban sus fechorías. Sin embargo, parece que no todos los casos denunciados hayan sido cometidos por los mismos autores, sí que se sabe que las personas identificadas están detrás de la gran mayoría de ellos.

¿Por qué entonces se han seguido repitiendo los casos de lunas rotas en la zona? La respuesta es bien sencilla y de ella deriva el malestar tanto del cuerpo policial como del propio Ayuntamiento. Tras ser detenidos, los autores materiales de los caso quedan en libertad a las pocas horas tras pasar a disposición judicial. «A veces la ley se convierte en un obstáculo», indica el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, conocedor de este problema que ha mantenido en vilo a los sampedreños durante semanas. «Poco puede hacer la policía si el juez pone en libertad a estos individuos porque han cometido una falta». Una situación que lamentan igualmente desde el cuerpo policial.

La actividad de estos individuos se intensificó durante los meses de novembre y diciembre

El caso, al que parece haberse puesto coto una vez que el cabecilla del grupo ha ingresado en prisión por otro delito, ha traido de cabeza a los vecinos de San Pedro, como explica el teniente de alcalde Rafael Piña. «Se ha hecho y se sigue haciendo un esfuerzo importante para acabar con esta situación. Hace ya tiempo que tratamos este asunto con el jefe de la Policía Local y nos informaron de que se han intensificado la presencia de agentes en la zona, con hasta cinco patrullas y un coche camuflado», explica, «pero ¿qué hacemos? ¿ponemos un policía en cada esquina? Eso no puede ser porque además a estas personas se las tiene identificadas desde el principio», lamenta el teniente de alcalde deSan Pedro.

Aunque el caso viene de atrás, la actividad de estos delincuentes se intensificó durante los meses de noviembre y diciembre, y fue a finales de año cuando se practicó el mayor número de detenciones por parte de los agentes de la Policía Local.

Las fuentes consultadas añaden además un detalle del modus operandi de estos asaltantes, y es que en buena parte de los casos ni siquiera llegaron a sustraer objeto alguno del vehículo tras romperle las lunas, un detalle que igualmente han puesto de manifiesto algunos de los afectados.