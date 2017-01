El PP reclama que el Ayuntamiento adelante la inversión para una residencia

El Partido Popular quiere que el Ayuntamiento de Marbella construya una residencia de ancianos con la misma fórmula de financiación que se utilizará para el nuevo centro de salud de San Pedro. La presidenta del grupo municipal del PP, Ángeles Muñoz, presentó ayer por mesa de entrada una propuesta de su formación en la que reclama que los próximos presupuestos municipales incluyan una partida con este fin.

Pese a que la construcción de este tipo de equipamientos es competencia de la Junta de Andalucía, la fórmula ahora propuesta por el PP consiste en que el Ayuntamiento adelanta el dinero y posteriormente la Administración autonómica la reintegra en varias partidas plurianuales.

La Junta y el Ayuntamiento ya han puesto en marcha un convenio para construir mediante este método el nuevo centro de salud de San Pedro, con un coste de cuatro millones de euros que será adelantado por el Consistorio en dos años y devuelto por la Junta de Andalucía en cuatro.

El PP, que no está de acuerdo con esta fórmula, considera sin embargo que es la única posible para conseguir este equipamiento, dada la resistencia mostrada por el Gobierno andaluz a la hora de cumplir con su compromiso de dotar a Marbella de una residencia, según aseguró ayer Muñoz, que recordó que durante su mandato como alcaldesa se firmó un convenio con la Junta para concertar 210 plazas que no se pudo materializar porque las empresas que habían acudido al concurso para levantar la residencia quebraron. La edil afirmó que Marbella es la única ciudad de sus dimensiones en Andalucía, «y seguramente en España» que no cuenta con una residencia de mayores pública. «Si sólo existe esta vía para poder tener infraestructuras, lo que no nos parece es que se vaya a destinar una partida presupuestaria para el centro de San Pedro y no se haga para la residencia de mayores».

Muñoz dijo que el Ayuntamiento tiene un superávit "que dejó el Partido Popular", por lo que los presupuestos de 2017 podrían destinar una partida para ese fin.

Demandas históricas

Por su parte, el portavoz del Equipo de Gobierno, Javier Porcuna, respondió instando al PP a que «la misma fórmula que solicita para construir una residencia de mayores se aplique también a otras instituciones gobernadas por el Partido Popular (Gobierno central y Diputación Provincial) para responder a demandas históricas del municipio».

El edil se ha mostrado «sorprendido ante la corta memoria de la senadora Ángeles Muñoz, cuando hace unos meses decía que acuerdos como el adoptado por el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía para adelantar la construcción del Centro de Salud de San Pedro Alcántara había que rechazarlos y ahora, de repente, cambia el discurso».

«Agradeceríamos al PP que apoye la propuesta del alcalde, José Bernal, al Gobierno central para que permita al Ayuntamiento utilizar los casi 50 millones de euros de superávit para reparar los daños ocasionados por el temporal de diciembre y otras carencias existentes en la ciudad, máxime teniendo en cuenta que el Consistorio ya ha pagado toda la deuda privada», afirmó.

No obstante, al portavoz le parece "positivo" este cambio de actitud, ya que, según ha asegurado, "si colaboran todas las instituciones de diferente signo político, en lugar de existir enfrentamientos con el único afán de conseguir rédito electoral, el municipio podrá disfrutar de equipamientos muy necesarios".