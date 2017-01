Marbella pagará en dos años el coste del centro de salud de San Pedro y la Junta lo devolverá en cuatro

El Ayuntamiento de Marbella adelantará entre este año y el que viene los 4.370.000 euros en los que se ha cifrado el coste total del futuro centro de salud de San Pedro Alcántara, mientras que la Junta de Andalucía devolverá toda la inversión en cuatro anualidades, con lo que terminará de pagar al Consistorio en 2020. Así lo estipula el borrador de convenio de colaboración que firmarán las administraciones local y autonómica para acelerar la construcción del equipamiento sanitario.

PARTIDAS ECONÓMICAS Ayuntamiento de Marbella 2017: Los presupuestos municipales contemplarán 1.354.000 euros para la construcción del centro de salud. 2018: Las cuentas del Ayuntamiento de Marbella consignarán 3.015.000 euros para terminar esta infraestructura sanitaria. Junta de Andalucía 2017: En este ejercicio la Administración autonómica devolverá al Ayuntamiento 200.000 euros. 2018: Transferirá 1.301.000 euros. 2019: El Presupuesto de la Junta contemplará 1.651.000 euros para el Consistorio marbellí. 2020: El Gobierno andaluz transferirá 1.277.000 euros.

El acuerdo en virtud del cual el Consistorio consignará las partidas necesarias para la obra se firmará, previsiblemente, en las próximas semanas entre el consejero del Salud de la Junta, Aquilino Alonso, y el alcalde de Marbella, José Bernal, una vez se cuadren las agendas de ambos mandatarios, según detalló ayer el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, que compareció en rueda de prensa tras la habitual Junta de Gobierno de los martes.

El Ayuntamiento de Marbella aportará los fondos en dos anualidades, mientras que la Junta devolverá el dinero en cuatro. De esta forma, según la información facilitada por el portavoz, el presupuesto municipal incluirá para el centro de salud sampedreño 1.354.000 euros este año y 3.015.000 en 2018. El Gobierno andaluz, por su parte, procederá al reintegro de 200.000 euros en este ejercicio, y el resto de las transferencias hasta el montante total se realizará en los tres años siguientes: 1.301.000 en 2018; 1.651.000 en 2019; y 1.277.000 en 2020.

El acuerdo entre ambas administraciones se cerrará, previsiblemente, en las próximas semanas

La Junta está revisando el plan funcional del centro para adaptarlo a la demanda de los vecinos

Autorización

Según Porcuna, los importes que devolverá la Junta de Andalucía, al ser la Administración competente para la construcción de nuevos centros de salud en la Comunidad Autónoma, no estarán sujetos al techo de gasto. Esto significa que el Ayuntamiento de Marbella podrá destinar los fondos a otras inversiones y no sólo al pago de deuda, extremo que, no obstante, deberá recoger el convenio definitivo que se firme con la Junta de Andalucía, una vez que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, reunida ayer, autorizó al alcalde José Bernal a firmar dicho acuerdo de colaboración.

La construcción de un nuevo centro de salud para San Pedro Alcántara fue uno de los compromisos asumidos por el PSOE y recogidos en el pacto de gobierno firmado con los sampedreños de OSP que posibilitó a Bernal hacerse con la Alcaldía de Marbella.

De este modo sale del cajón de la Consejería de Salud la construcción de una infraestructura básica que lleva años guardada en el cajón, pese a que el actual ambulatorio hace tiempo que se quedó pequeño. Al respecto, la delegada provincial del ramo, Ana Isabel González, confirmó a SUR en el mes de octubre que la Junta de Andalucía está revisando el plan funcional del centro con el objetivo de adaptarlo a las necesidades reales de la población actual. Los responsables autonómicos pretenden que esta equipación sanitaria sea un referente en la zona por su completa cartera de servicios. Con 3.000 metros cuadrados construidos, además de las consultas médicas y pediatría, dispondrá de servicio de Salud Mental, Cirugía Menor Ambulatoria, Fisioterapia y Odontología.