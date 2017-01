Los paisajes interiores de Cecilia

En el mismo año sobrevivió a la pérdida de dos amigos, a un paro cardiaco, a una hemorragia masiva, a una operación de urgencia y por si fuera poco, también, a la exposición antológica en la que reunió 22 años de trabajo. La reconocida artista Cecilia Noriega-Bozovich (Chimbote, Perú, 1954) decidió no acobardarse ante los golpes y tirar hacia delante. Esta mujer fuerte, educada y algo despistada pensó entonces que un año sabático le vendría bien. Dicho y hecho. En 2014 se entregó al placer de viajar en soledad: Berlín, Varsovia, Cracovia, Ámsterdam, París o Turquía fueron algunos los destinos visitados. La artista, cuya obra ha itinerado por algunos de los más importantes centros de arte como el Museo Contemporáneo de Santiago, en Chile, el Centro Cultural de España en Lima, o el Museo Reina Sofía, en Madrid, no podía imaginar entonces que ese periplo supondría también un viaje interior que daría vida a 'Kuu: poéticas de la luna'. 21 óleos sobre lienzo de gran formato en los que interpreta paisajes lunares.

LA EXPOSICIÓN uTítulo. 'Kuu: poéticas de la luna'. uObras. 21 lienzos de gran formato y otras 15 pequeñas obras creadas para la exhibición en Marbella. uFechas. Desde hoy, 13 de enero, al 13 de febrero. uLugar. Cortijo Miraflores. C/San Pedro Alcántara. Marbella.

La obra, que tiene como eje vertebrador la luna y su poder de transformación, se inaugura hoy en Marbella, ciudad elegida por la artista para iniciar un circuito itinerante por Europa con la nueva colección que se presentó en Lima hace unos meses. La exposición recala en el Cortijo Miraflores hasta el próximo 13 de febrero gracias a la mediación de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella y la Asociación de Amigos del Museo del Grabado.

La colección, inicialmente formada por 40 cuadros, ha ido depurándose hasta quedarse en una veintena de obras, aunque con motivo de su estreno europeo en Marbella la artista ha incorporado 15 lienzos más de pequeño formato, cuasi de bolsillo, que se integrarán a partir de ahora en 'Kuu: poéticas de la luna'.

Palabra lituana

«Esperaba que el mundo me sorprendiera, sólo que yo no sabía que me iba a sorprender también conmigo misma, y comienzo a conocerme, reconocerme y divertirme», desvela la artista sobre el viaje que da pie a la exposición y que significó una «ruptura» con las disciplinas que hasta ese momento cultivaba. Las dos series que componen la colección suponen su retorno a la pintura, un viraje a contracorriente respecto a sus trabajos anteriores donde había primado el arte conceptual. La peruana explica que 'kuu' palabra lituana que significa luna representa ese tránsito.

Que no se extrañe el espectador ante la ausencia de cartelas en la exposición. Ninguno de los cuadros tiene título porque, como la misma Noriega-Bozovich asegura, no encontraba un nombre para las obras. «Sentía que estaba haciendo un poema», reconoce al fin.