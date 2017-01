Detienen al presunto autor del apuñalamiento de un joven en Estepona en Nochevieja

La Policía Nacional detuvo el pasado lunes al presunto autor del apuñalamiento ocurrido en el interior de una vivienda en Estepona la noche de Fin de Año. También ha arrestado al hermano de éste ya que, según un comunicado de la Comisaría Provincial, estuvo presente en la pelea y ayudó a huir al presunto agresor.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en la calle Cabrera, en Estepona. Sobre las siete de la mañana, un operador del sistema de emergencias 112-Andalucía recibía una llamada de una mujer que alertaba de una pelea en el interior de un domicilio que se había saldado con un apuñalado. Paralelamente, el dueño del piso telefoneó a la sala del 091 de la Policía Nacional para avisar de la agresión.

Una ambulancia se desplazó inmediatamente al lugar y, tras estabilizar al herido, un joven de 25 años de origen marroquí, lo trasladó al Hospital Costa del Sol, en Marbella. Presentaba una puñalada en el abdomen y su pronóstico era grave.

La víctima entró directamente en el quirófano, donde fue intervenida quirúrgicamente por médicos del área de Urgencias. Los agentes no tardaron en esclarecer el suceso y practicar las dos primeras detenciones en relación al caso la misma noche del suceso. En principio fueron arrestados el dueño de la vivienda donde ocurrió la reyerta y una joven que al parecer también estaba en el inmueble y que, según apunta la Policía, es la compañera sentimental del apuñalado. A ambos se les leyeron los derechos inicialmente por supuesto encubrimiento. No obstante, la chica fue puesta en libertad en comisaría horas después al poder acreditar que, a pesar de estar presente en el momento de ocurrir la disputa, no participó en ella. El hombre pasó a disposición judicial.

El pasado lunes, agentes de la Policía Nacional identificó y detuvo al presunto autor material de la puñalada que ha ingresado en prisión, según ha informado la Comisaría Provincial. Horas más tarde, se presentó en dependencias policiales el hermano del último arrestado, que también resultó detenido, ya que estuvo presente en la pelea y lo ayudó a huir.

Los tres hombres arrestados han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los detenidos, concretamente, el autor material de la puñalada.