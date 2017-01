El tanatorio de San Pedro abre sus puertas seis meses después de acabar la obra

«¿Y esto, por qué no abre ya?». Una viandante pregunta al grupo de personas agolpada a las puertas del nuevo inmueble que acoge las instalaciones del Tanatorio de San Pedro Alcántara, un edificio anexo al cementerio y cuyas obras terminaron en junio del año pasado. La respuesta a la vecina obtuvo respuesta ayer mismo. El centro se presentaba a empresarios y políticos de la zona en una inauguración oficiosa de una obra que inició el gobierno del PP y que no termina de convencer al actual Ejecutivo tripartito. «La licencia de apertura se aprobó hace unas cuantas semanas, una vez que la constructora acometió varios trabajos que no estaban acabados, como la adaptación de la rampa posterior y el arreglo de la calle Buganvillas», explicó el teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, quien no oculta que la ubicación del tanatorio «no es la más idónea. Lo dijimos mientas estábamos en la oposición y lo reiteramos ahora. Pero es la obra que se hizo y el contrato que se firmó», apuntó el edil del grupo de OSP.

Con un total de 1.900 metros cuadrados construidos, repartidos en tres salas de vela, capilla, sala de tanatopraxia, cafetería, floristería y aparcamiento, el edificio ha permanecido más de seis meses a la espera de la licencia de apertura por el desacuerdo sobre el acceso principal al inmueble. Diseñado en el proyecto en la calle Buganvillas, las protestas de los vecinos de esta vía sin salida llevó al equipo de gobierno a plantear la posibilidad de ubicar esta entrada principal por la parte posterior del edificio, que da al solar en el que se monta el mercadillo. Para ello se reacondicionó una rampa que se consideraba que no cumplía con los parámetros legales, si bien finalmente la entrada será la establecida inicialmente. «Se ha estado trabajado con la empresa concesionaria para que realice las actuaciones necesarias para ajustar el proyecto, aunque eso ha conllevado un sobrecoste», indicó Rafael Piña.

Fuentes de la empresa concesionaria del tanatorio, Parcemar, que gestiona los tres camposantos del término municipal, explicaron que se han llevado a cabo las modificaciones pertinentes, a la espera de acondicionar la calle Buganvillas tal y como se ha acordado con el Consistorio.

El nuevo recinto se presentó ayer a empresarios del sector funerario

El proyecto de construcción del tanatorio en esta zona, anexa a un centro educativo, ya recibió fuertes críticas durante el anterior gobierno del PP ante la posibilidad de que pudiera albergar un crematorio -una opción planteada al principio por la empresa adjudicataria pero descartada finalmente por el Ayuntamiento-.

Los vecinos de la urbanización anexa llegaron a denunciar en los tribunales la construcción en este punto al considerar que no se ajustaba a la normativa autonómica para este tipo de recintos, si bien desde el Consistorio se reconoce que sí encaja.