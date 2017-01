El PP lleva al juzgado 38 peticiones de información al tripartito que no han tenido respuesta

El PP hace balance de la gestión del gobierno tripartito durante el pasado ejercicio de 2016 incidiendo en la «opacidad y poco talante democrático» del Ejecutivo local que, según denuncian, se ha evidenciado en las dificultades que la formación ha encontrado a la hora de acceder a determinada información. El concejal José Eduardo Díaz señalaba que «de poco sirven los índices de transparencia y estar hablando de transparencia si luego el Ayuntamiento llega a estar hasta condenado por no facilitar la información que legalmente le corresponde conocer a los partidos de la oposición».

En los casi dos años de gobierno tripartito, el PP ha registrado hasta el momento un total de 181 peticiones de información sobre la gestión municipal. De ellas, 38 han acabado en los juzgados de lo contencioso al no ser facilitados los datos requeridos. De esos casi 40 procedimientos ya se han resuelto 13, que dan la razón a los populares por una vulneración de los derechos fundamentales. «Otros casos ya cuentan con informe favorable del fiscal», apuntó Díaz, que compareció junto a su compañero de filas Javier Mérida.

Los populares hablan del «rodillo» del tripartito hacia el partido en la oposición que tiene 13 concejales, algo que, indican, se ha puesto de manifiesto con la limitación del número de mociones que se pueden presentan a pleno -dos por grupo- «con lo que el equipo de gobierno presenta 6 y el PP, con más concejales, sólo dos»; además de con la composición de las comisiones plenarias, en las que, indican, «no se respeta la representación del pleno y que ha supuesto restarle al PP un miembro en dicho órgano».

Otro de los puntos en los que los populares sustentaron sus críticas hacia la gestión del tripartito durante 2016 fue el del cumplimiento de los acuerdos de pleno. El edil José Eduardo Díaz llegó a hablar de «escaso respeto» por parte del Ejecutivo local a dichos acuerdos, «que se incumplen sistemáticamente». En este punto puso sobre la mesa algunos de los «incumplimientos» del equipo de gobierno como la no puesta en marcha de tres comisiones que recibieron su respaldo en pleno. La comisión de derechos y garantías y la de contratación de personal (ambas propuestas por CSSP) así como la de cumplimiento de mociones.

Los ediles populares hicieron referencia a lo que califican como «clásicos» que, indicaron, siguen sin avanzar, como el Francisco Norte, que sigue cerrado, o las inversiones de la Junta de Andalucía «que siguen sin llegar». Sobre las pistas polideportivas del Francisco Norte, el concejal Javier Mérida informó de «varios» encuentros mantenidos con la edil responsable de Obras, Blanca Fernández, «con propuestas alternativas que permitan abrir el centro», entre ellas, no construir el gimnasio previsto en el proyecto y que obligaría a una obra de refuerzo de la cubierta del aparcamiento. «Se puede optar por alternativas, como construir otros elementos deportivos en lugar del gimnasio».

«El balance que hacemos de la gestión del equipo de gobierno tripartito es que se niegan a negociar, es un gobierno opaco y que además no cumple nada de lo que acuerda», insistió José Eduardo Díaz, mientras Javier Mérida destacó el «trabajo ingente» de su grupo para acceder a la información de la gestión municipal con la asistencia permanente a todas las mesas de contratación que se celebran en el Ayuntamiento «en aras a velar por el correcto desarrollo de todo el proceso». Al mismo tiempo señaló la labor de los concejales del PP en la atención a ciudadanos «para tratar de canalizar sus inquietudes y asumiendo una obligación que le corresponde claramente a los responsables municipales que no les reciben».

«Opacidad de ocho años»

La respuesta a estas críticas la ofrecía desde el equipo de gobierno su portavoz Javier Porcuna, quien indicó que «causa estupor que el PP reclame permanentemente transparencia cuando ha aplicado una opacidad absoluta en sus ochos años de gestión». Al mismo tiempo reseñaba que «a los representantes del Partido Popular no le basta con que este equipo de gobierno haya abierto los ficheros, no solo a ellos sino a todos los ciudadanos, y quieren abanderar una falsa sensación de falta de transparencia que no existe entre los vecinos de Marbella».

Para el portavoz municipal, «el hecho de que acudan reiteradamente a los juzgados no es más que una estrategia de judicialización de la vida política local cuando ellos saben que por ley en cinco días tienen acceso a esa información que, por otra parte, se pone a su disposición desde todas las delegaciones en plazos muy cortos».

«Lo que no parece razonable es que el PP esté obligando a destinar unos recursos de personal y horas de trabajo a conseguir una información a la que tienen acceso de manera sencilla y que, incluso en muchos casos, está colgada en la página web del Ayuntamiento», afirmó.

El portavoz socialista defendió que el actual Ejecutivo local «es un ejemplo de transparencia» y recordó: «hemos superado el 95 por ciento de los índices que marca Transparencia Internacional frente al 58 por ciento que existía durante el mandato de los populares».

Porcuna acusó a los populares de «improvisar espectáculos que no llegan más allá del comentario del día siguiente», a la vez que les reclama una «actitud constructiva».