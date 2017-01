El concejal de Marbella Manuel Cardeña será el nuevo consejero delegado de Acosol

La empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, tendrá nuevo consejero delegado. El concejal del Partido Popular en Marbella Manuel Cardeña tomará el relevo de Juan Carlos Fernández Rañada, que se jubila al cumplir 70 años.

Cardeña llega avalado por la dirección provincial de su partido, aunque en las últimas semanas se han mantenido contactos con el resto de los grupos políticos representados en la Mancomunidad para que el nombramiento goce del consenso de todas las fuerzas. De hecho, el edil popular fue elegido por entender que su nombre no generaba rechazo en el resto de las formaciones políticas.

Después de las elecciones municipales de 2015, donde el mapa político de la Costa del Sol Occidental quedó muy fragmentado, la presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, ha intentado darle al ente un estilo de gestión fundado en el acuerdo y por ello dio entrada en órganos de gestión a los seis grupos representados en el pleno.

Ahora, pese a que por su condición de grupo mayoritario cuenta con la prerrogativa de designar unilateralmente al consejero delegado de Acosol, pretende que el nombre de Cardeña cuente también con consenso y por eso en las últimas semanas se han sucedido reuniones con todos los grupos para evitar que el nombramiento se convierta en foco de un posible conflicto. La figura del consejero delegado de Acosol es clave en la gestión de los millonarios recursos que la Mancomunidad destina a todo el ciclo del agua. Antes de Fernández Rañada, que asumió el cargo en 2011 tras pasar como coordinador general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, el puesto estuvo ocupado por el actual alcalde de Marbella, José Bernal, cuando la Mancomunidad era gobernada por un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, con el exalcalde de Casares Juan Sánchez como presidente.

Según ha podido saber este periódico, además del PP ya han dado su visto bueno al nombramiento de Cardeña Izquierda Unida, Compromiso Manilva y Opción Sampedreña. Ciudadanos todavía no ha fijado posición y el PSOE tampoco lo ha hecho, aunque se confía en que no habrá votos en contra. Cardeña y Bernal se reunieron el pasado miércoles en Marbella y en principio el PSOE no se opondría al nombramiento.

Además de su posibilidad de suscitar consenso, Cardeña cuenta con la ventaja de ser funcionario de la Mancomunidad, por lo que conoce el funcionamiento de la institución. La experiencia también ha jugado a su favor a la hora de decidirse el nombramiento.

De esta manera, el edil, que conservará su escaño en el Ayuntamiento de Marbella, será nombrado en la próxima Junta General de Acosol, que se convocará para la última semana de enero, una vez que concluya la Fería Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid la semana próxima y a la que acudirá la mayoría de los miembros del pleno de la Mancomunidad, que son a su vez quienes integran la junta de Acosol. El relevo está previsto para marzo, una vez que se liquiden las cuentas y concluyan las auditorías de la empresa pública.