El 'ovni' de las 20.40

La primera vez lo vieron en la Noche de Reyes. Pero no se trataba Melchor, Gaspar ni Baltasar. «Era como la imagen de dos estrellas juntas, del doble del tamaño de Venus, pero no era Venus», era de lo que Beatrice estaba segura. Esta y otros vecinos de Guadalmina, en Marbella, vieron esta brillante luz que se desplazaba por el cielo en dirección oeste hasta que llegaba a desparecer. Y se ponía en contacto con SUR: «¿Se trata de un OVNI?». Otra vecina de Breatrice, Carolina, añadía documentos gráficos a la narración, «aunque en la foto, con el zoom del móvil, no se ve muy bien», matiza.

Breatrice y Carolina cuentan que hasta en dos ocasiones más el brillante objeto aparecía «sobre las 20.40 horas». Las especulaciones entre el vecindario se disparan: ovni, satélite, estrella, «incluso un globo meteorológico», por aquello de su rutinaria puntualidad. Carolina ya se disponía esta misma noche a colocar su telescopio para intentar aportar luz al misterio.

Finalmente, en este caso, la explicación ha sido más sencilla de conseguir que en los vuelos 'fantasma' nocturnos de principios de octubre del año pasado, que finalmente resultó ser un turbohélice ATR-42, perteneciente a la Guardia di Finanza de Italia, que aquellos días estaba operando con frecuencia en el Mar de Alborán.

En el caso que los ciudadanos están viendo ahora se trata de un helicóptero de la Policía Nacional, que anda estos días saliendo a hacer vigilancias en el Estrecho durante la noche, según explicaron fuentes de los controladores aéreos del aeropuerto de Málaga. Esta aeronave también fue la encargado de cubrir desde el aire la Cabalgata de los Reyes Magos de la capital. No fue Melchor, Gaspar ni Baltasar, sino unos ayudantes muy especiales.