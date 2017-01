Marbella licita el estudio que permitirá sacar a concurso este año la elaboración del nuevo PGOU

El Ayuntamiento de Marbella ha sacado a licitación la elaboración de un dictamen que servirá de base jurídica al futuro Plan General de Ordenación Urbana. El informe deberá constituirse en una herramienta para la elaboración del nuevo PGOU y el equipo de gobierno municipal pretende que blinde al futuro documento de los traspiés judiciales que sufrió el anterior y que acabó con su anulación por el Tribunal Supremo.

El pliego, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de enero, convoca la licitación de la elaboración de un dictamen jurídico-urbanístico sobre la situación generada tras la declaración de la nulidad del PGOU de 2010. El mismo estudio se utilizará para la elaboración del pliego para la licitación de la propia elaboración del nuevo Plan, que según las previsiones del gobierno municipal tendrá que salir a concurso a mediados de este año.

El portavoz municipal, Javier Porcuna, explicó ayer tras la reunión de la junta de gobierno local que el dictamen «permitirá buscar soluciones a los problemas que se planteaban con el PGOU de 2010 y que motivaron su anulación». El objetivo del trabajo, indicó, es «estudiar en profundidad la realidad urbanística de Marbella y establecer las líneas jurídicas de estas situaciones conflictivas que no resolvía el texto anterior».

La elaboración de un informe jurídico previo al PGOU se convoca debido a la compleja situación urbanística que sufre la ciudad y tiene como objetivo poner a salvo al futuro Plan de los avatares que el anterior sufrió en los tribunales. Para ello, el despacho que gane la licitación deberá analizar en detalle las sentencias dictadas en relación con el PGOU de 2010 y especialmente las del Tribunal Supremo de noviembre de 2015, que lo anularon. Se pretende que con esta herramienta los futuros redactores del Plan puedan actuar con seguridad especialmente en relación a las viviendas construidas en su día al margen de la normas urbanísticas y que se encuentran ahora en una situación de incertidumbre jurídica.

Planeamiento

Los responsables municipales quieren que quienes resulten contratados para elaborar el PGOU pisen sobre seguro y sepan con la mayor exactitud posible qué margen hay para abordar este problema desde el nuevo planeamiento.

A partir del pasado sábado, cuando la licitación del dictamen jurídico salió publicada en el BOE, se abrió un periodo de 15 días hábiles para la presentación de ofertas. Se prevé que si no hay contratiempos el trabajo esté adjudicado en un mes.

El presupuesto base de la licitación es de 181.500 euros y aunque el plazo de ejecución no figure en la licitación se estima que el informe deberá terminarse en un año. No obstante, el trabajo se irá entregando en fases. En concreto, una parte de las conclusiones a las que se llegue será incluida posteriormente en el pliego de condiciones de la licitación para la elaboración del nuevo Plan General, que está previsto que salga a concurso no después de junio.