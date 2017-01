«En España estamos a la cola de Europa con respecto a número de voluntarios»

Hace casi seis años, Antonio Martínez llegó a la Plataforma para la Promoción del Voluntariado de Estepona (PVEstepona) para echar una mano como pudiera a los más necesitados de la localidad. Poco tiempo tardó en hacerse cargo de la presidencia de un colectivo que coordina a más de una treintena de asociaciones. Tras estar a punto de dejar el cargo debido a la carga de trabajo que tenía, logró encontrar el apoyo de un nuevo equipo formado por dos voluntarias que consiguieron convencerle para que se quedara. Ahora afronta 2017 con la esperanza de que el voluntariado siga creciendo en el municipio.

-¿De cuántos voluntarios se compone la plataforma?

-Ahora mismo hay 135, de los cuales hay entre 20 y 25 personas que siempre están disponibles. El resto siempre colaboran una vez al año o cuando pueden. Hay que pensar que en España hay cuatro millones de voluntarios de los cuales 900.000 se dedican a asociaciones de forma regular. El resto colaboran en casos puntuales, como en catástrofes como el terremoto de Lorca. Estas cifras parecen grandes pero estamos a la cola de Europa.

«A veces somos muy victimistas y esperamos en casa a que se arregle la situación»«Se crearán muchos puestos de trabajo, pero habría que ver cuántos valen la pena»

-¿Por qué ese poco nivel de voluntariado?

-Estamos hablando de que todo el tema de asociacionismo empieza a ser bien visto a partir del 2000 o final de los 90, que antes no estaba muy bien considerado. A nivel local, desde la Guerra Civil hacia adelante sólo estaba bien vista en Estepona la labor de Cáritas, y porque formaba parte del Estado prácticamente.

-¿El salto en los 90 fue muy grande?

-Sí, se notó mucho. Empezaron a nacer muchísimas asociaciones para luchar contra enfermedades raras, de ayuda para pacientes con quimioterapia y un largo etcétera. Y no se para de crecer. Próximamente se instalará en el centro Entre Todos, donde estamos ubicados, una asociación de ayuda al autismo, que cuenta con un médico y varios profesionales.

-¿Cuántas asociaciones hay en la plataforma actualmente?

-La plataforma es una entidad formada por 36 asociaciones, todas ellas sin ánimo de lucro, y nosotros nos encargamos de gestionar voluntariado y llevarlo a estos colectivos cuando les hace falta, ya sea para eventos en los que recaudan fondos o para tenerlos allí permanentemente. También somos desde 2008 centro de recursos reconocidos por la Junta de Andalucía.

-¿Qué implica eso?

-Conseguimos que las asociaciones se gasten el menor dinero posible en eventos. Podemos cederles mesas, equipos de sonido, e incluso locales de la plataforma para que puedan reunirse allí. La mayoría tienen su sitio físico, pero por ejemplo tuvimos aquí un colectivo durante un año porque no tenían sede. Pero sobre todo lo que buscamos es que haya un tejido asociativo muy unido.

-¿Aumentó el número de voluntariado durante los años de la crisis?

-Sí que aumentó. Siempre les digo a los que pierden su trabajo que es mejor que ayuden y se muevan a que se queden en el sofá de su casa. Esto no es una agencia de colocación, pero con el trabajo que se hace, te dejas ver. Siendo voluntario conoces gente, y esa gente conoce a más gente. Conozco a varios voluntarios que están trabajando gracias a la dedicación que tuvieron en sus labores aquí. De los últimos, una está acompañando a una mujer mayor que la contrató a media jornada y otro está en Adana. Al principio vas como voluntario, pero es que en tu casa no te va a contratar nadie.

-Entonces el voluntariado puede ser una buena forma de volver a conectar con el mercado laboral.

-A veces somos muy victimistas y nos quedamos en casa esperando a que nos solucionen los temas, pero es mejor salir, hacer vida social y si puede ser, que sea ayudando, que es el mejor deporte que se le puede dar al corazón. El voluntariado ha subido, claro, y son muchos los que lo usan para buscar trabajo. Yo les digo que intenten venir a todos los eventos para los que les llamo, a ver si allí pueden conocer a alguien. Que no se esperen un milagro, pero que vayan a ayudar. Lo demás ya llegará.

-Las cifras del paro marcaron una fuerte bajada de desempleo en el último año. A nivel asociativo, ¿veis que la situación económica mejora?

-A ver, hay más trabajo ahora. Es verdad que llamo a voluntarios para cualquier evento y me dicen que no pueden porque están trabajando por horas o no saben si ese día van a trabajar o no. Pero sí es verdad que lo que hay es más trabajo precario. Se crearán muchos puestos de trabajo, pero habría que ver cuantos de esos valen la pena. Por lo menos con ese piquito hay gente que puede salir adelante, pero me molesta esa situación.

-¿Colaboráis con las instituciones en algún tipo de programa?

-Sí, tenemos un programa de colaboración con el centro de salud de Estepona para acompañar a personas mayores con discapacidad severa. Lo que hacemos es que a través de Bienestar Social o del propio centro de salud, mandamos un voluntario para que estén con ellos. El voluntario siempre es el que decide cuando puede ir y cuantas veces, pero normalmente siempre piden ir cuando va el empleado del SAS a visitar al paciente y a ofrecerle sus cuidados. Así mientras sale a pasear puede limpiar el piso y le hace los recados que le pide. Es una de las acciones que más peticiones tiene. Tengo muchos mensajes de Whatsapp de interesados en entrar en el programa, así que es de las iniciativas que menos me preocupan para encontrar gente.