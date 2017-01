Dani García abrirá en junio nuevo restaurante en Marbella

Parece que Dani García ha sido bueno un año más. De nuevo, los Reyes Magos han vuelto a ser generosos con el cocinero marbellí. Si el año pasado anunciaba que le habían 'traído' un restaurante fuera de Marbella (BiBo Madrid), este no es para menos y también le han dejado un nuevo proyecto: Lobito de Mar. Habrá que esperar a junio para verlo hecho realidad pero Dani García ya ha querido compartir el «regalo» con sus seguidores en redes sociales. «Los Reyes Magos me han vuelto a traer un nuevo restaurante para este 2017... Lobito de Mar en nuestra Marbella!!», avisaba en Twitter el dos estrellas Michelin desde Dubai, donde pasa unos días de vacaciones. Y desde allí adelantaba a este periódico algunos detalles más, por ejemplo, la ubicación: el antiguo restaurante El Portalón (frente al hotel Marbella Club), muy cerca de Puente Romano, donde actualmente se encuentran Dani García Restaurante y BiBo. Eso sí, muy distinto a ellos. «Son ofertas totalmente diferentes. Es primordial para nosotros que no tenga nada que ver», explicaba Dani García sobre este nuevo negocio que se plantea como una «una gran barra de tapas de pescados y mariscos de toda la vida, con zona de espetos en La Cocina Vista». Claro que a lo de «toda la vida» hay que añadirle «visto a nuestra manera», advertía el marbellí, que siempre pone su característico toque a todo lo que hace. Y en ese afán emprendedor de nuevo apuesta por seguir creciendo este año con este local con capacidad para 120 personas y para el que vuelve a contar con Lázaro Rosa-Violán, que después de poner luz a BiBo Madrid también se encargará de decorar Lobito de Mar. Pero no es la única novedad que Dani García tiene preparada para este 2017. Aún hay más. Promete grandes sorpresas para su ya clásico 'A cuatro manos', por no hablar de su declarada intención de exportar BiBo. Tiempo al tiempo.