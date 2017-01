El alcalde asegura que echó a trabajadores del puerto tras detectar que estaban robando

El alcalde de Marbella, José Bernal, aseguró ayer que se han despedido a trabajadores del Puerto Deportivo Virgen del Carmen tras detectarse que estaban robando. En la rueda de prensa para presentar la estrategia de la ciudad en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur), el regidor se reafirmó en las declaraciones realizadas al digital 'Marbella Confidencial' respecto a la gestión de esta sociedad municipal. «Había trabajadores del Puerto Deportivo que robaban dinero. ¿Qué hemos hecho? Echarlos a la calle», aseguró ayer el alcalde a preguntas de los periodistas. «Se ha corroborado por medio de expedientes instruidos que se había robado, y como se había robado, despedimos», se limitó a confirmar el alcalde. «Tengo la sospecha, ya nos lo dirá la auditoría, que esos robos no eran puntuales sino que estaban estructurados», añadió.

Asimismo el regidor aseguró que en el Puerto Deportivo se ha perdido la documentación referente a los barcos que entraban y salían del recinto. «Sabemos que había barcos en el Puerto Deportivo que no pagaban», afirmó sin ofrecer mayores explicaciones.

Crédito de 2 millones

Asimismo el regidor también se refirió ayer a la situación de «prebancarrota», en la que, asegura, se encontraba el Puerto Deportivo cuando el tripartito asumió la gestión municipal. «Cuando este equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento y empezó a ordenar las sociedades, que no estaban fiscalizadas, lo primero que nos traslada el interventor es que estaban en una situación de prebancarrota y que su recomendación es que sacáramos a concurso público el Puerto Deportivo de Marbella para recuperarlo. Dijimos que no, que íbamos a buscar otra solución, y se la estamos buscando, pero estamos pagando un préstamo de 2 millones de euros que alguien pidió a nombre del Puerto Deportivo de Marbella, pero no para gastárselo en el Puerto sino en otras cuestiones de la ciudad», sentenció el alcalde.