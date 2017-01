ATRACCIÓN FATAL

TERMINÓ el año con una mala noticia local. Un excursionista se ha accidentado con consecuencias fatales subiendo a La Concha, nuestro emblemático cerro. No es el primero que no vuelve por su propio pie y me temo que no será el último que protagonice un suceso luctuoso. Hace poco descubrieron unos restos humanos que nadie había reclamado y que aparentemente llevaban un buen tiempo al aire libre. Siempre, desde que conocí este hermoso baluarte de nuestra ciudad, he abrigado la tentación de remontarlo. He tenido numerosas oportunidades en estos casi cincuenta años pero las he ido dejando pasar, una a una. Me dicen que la escalada no es demasiado difícil pero que sí hay una zona en que es necesaria una dosis importante de arrojo para superarla. Y, no lo sé, pero me parece que se está cerca ya de la cima lo que impide abandonar la expedición. Las vistas desde la cumbre son espectaculares según afirman los que la han coronado. Que en días claros se ve el Océano Atlántico además de todo cuanto nos rodea. No he estado sino en la cruz de Juanar, un paseo delicioso y, claro, más inofensivo. Me llevó, como a varios otros lugares, mi compadre Arturo, explorador sin fatiga de la campiña. Recuerdo un fenómeno curioso que allí experimenté. Lo que se decía en la subida y en lo alto del pico se oía en la zona del aparcamiento sin esforzarse demasiado. Temo los descensos -no los ascensos- ya que si no te andas con cuidado puedes terminar en el fondo de un barranco. En Montemayor, un cerro precioso el que también escalé de la mano, es un decir, de mi incansable guía comprobé que lo difícil era bajar. Y hacerlo con cierta dignidad no a cuatro patas. Pero había trozos en que no había más remedio que olvidarse de la elegancia y echarse al suelo si se quería seguir con vida. Guardo una fotografía que me tomaron en todo lo alto en el que parezco que estuviese empollando sobre un improvisado nido.

Si volviese a vivir me gustaría dedicarme, entre otras cosas, a vencer los ochomiles que, como se sabe, son los montes que superan esa altura y que creo son sólo catorce en toda la tierra. En mi infancia se vencieron por vez primera sucesivamente el Annapurna y el Everest. Después el K2, un monte desgraciado que no tiene el nombre que se merece, y el Kanchenjunga. Todos caen en Nepal o India pero siempre en el Himalaya. Son pocos los que han llegado hasta la cima de los catorce. No deben ser más de unos treinta intrépidos de los cuales, cinco, si no me equivoco, son paisanos, entre ellos una mujer, Edurne, que fue la primera de su sexo, iba a decir del bello sexo pero me temo que me achaquen machismo, imponiéndose a una chica coreana que reclamaba para sí ese honor. El número de españoles en el total es importante, una proporción de uno a seis, notable ya que el pico más alto en la península, el Aneto, no llega ni a calificarse, si existiera esta categoría, entre los cuatromiles. Ni siquiera el Teide, que supera por poquito los 3.700 metros, a pesar de que, según la isa dedicada a la Virgen de la Candelaria, es gigante, con mucha nieve en el semblante y fuego en el corazón. Cerca de mi otra tierra se yergue el Aconcagua, un pedazo de cerro que se ve muy bien incluso desde el Pacífico -allí es al revés en esto de los montes y los océanos- en la desembocadura del río del mismo nombre, donde veraneaba mi primo Felipe. Nunca he entendido muy bien por qué la montaña más elevada de América cae en territorio argentino. Cuando después de muchas negociaciones y a punto de estallar alguna guerra se llegó a establecer los límites entre los dos países que comparten toda parte sur de la cordillera de Los Andes, se fijó una línea imaginaria que une las más altas cumbres y, para que no hubiese confusión, que separase las aguas. Las que discurrían al oeste para un país y las que fluyen al este, para el otro. Pues el antes mencionado cerrito debería ser uno de los puntos de esa sinuosidad pero no. Mala suerte. Hace unos años, apareció otro monte que ostenta el curioso nombre de Ojos del Salado, éste en territorio chileno, tampoco me explico muy bien por qué. que parecía ser el más alto de todos. No. Era 69 metros más bajo.

Hoy con un altímetro no es fácil equivocarse pero cuando a los geógrafos les dio por medir casi a ojo, había para todos los gustos. Me remito a una película deliciosa que se llama El inglés que subió una colina, pero bajó una montaña.

Feliz Año Nuevo pero, de momento, sólo desde el nivel del mar.