Héroes con las patas muy cortas

DOS policías que patrullan por Nueva Andalucía en una tranquila mañana de día festivo divisan un tumulto en torno a un coche y acuden a ver qué pasa. Se encuentran a una mujer a la que le ha sobrevenido el parto de manera inesperada y mucho antes de lo previsto. Sin pensárselo dos veces, los agentes se ponen manos a la obra y ayudan en el alumbramiento. Tras el parto llega la ambulancia, en la que se traslada al niño y a su madre al hospital, ambos en perfecto estado de salud. Los policías se gradúan de héroes y uno de ellos asegura que espera que el recién nacido se convierta algún día en policía.

Una bonita historia con final feliz para ser contada, sobre todo en época navideña. El problema es que no es verdad, al menos no toda la verdad.

El Ayuntamiento de Marbella remitió el pasado lunes, en pleno puente de Navidad, una nota de prensa en la que daba cuenta del suceso, que había tenido lugar ese mismo día a las diez y media de la mañana. Sostenía que los agentes ayudaron al padre de la criatura en las maniobras del parto y a sujetar al recién nacido hasta que llegaron en ambulancia los servicios sanitarios, que fueron los encargados de cortar el cordón umbilical y de trasladar al bebé al hospital.

La buena noticia en plenas navidades tiene el recorrido esperado y enseguida es recogida por los medios digitales. Una nota de prensa emitida por un ayuntamiento goza de presunción de veracidad. Pero eso no supone que los periodistas no vayan a hacer su trabajo. Se ponen en contacto con el padre del bebé y con uno de los policías intervinientes, el único que quiere hablar con la prensa. El agente da detalles de lo sucedido, pero los reporteros de una televisión que intentaron reunirlo con el padre no pudieron hacerlo.

El agente no tiene problema, sin embargo, en ofrecer detalles. Relata a preguntas de una periodista de este diario cómo ayudó al padre a tirar de la niña para que saliera y explica incluso en qué parte del coche estaba cada uno durante la delicada maniobra.

Pero aparecen contradicciones. El padre, un inmigrante de origen sirio residente en Nueva Andalucía, comenta su alegría por el nacimiento de su primer hijo, a quien llama Nabil. El policía había manifestado su emoción por haber participado activamente en el alumbramiento de una preciosa niña. Nueva consulta al feliz padre ¿Nabil es nombre de niña o de niño? El hombre no entiende el sentido de la pregunta: ha sido padre de un hermoso varón.

El relato del vecino es bien diferente al del agente. Explica que el alumbramiento los sorprendió en el portal de su casa. Antes de subir al coche el bebé ya asomaba la cabeza. Con el único auxilio de su cuñada y la asistencia telefónica del 112, ayuda a su mujer durante el parto. Cuando el niño ya había nacido y se disponía, siguiendo esas instrucciones, a subir al piso para buscar unas tijeras con las que cortar el cordón umbilical llegó la ambulancia. Sólo después aparecen los policías, que se limitan a ordenar el tráfico y acordonar la zona.

¿Cómo se fraguó la historia en la que los policías aparecían como protagonistas? Algunas fuentes de la Policía Local lo atribuyen a un celo excesivo a la hora de enaltecer el prestigio del cuerpo, muy golpeado por algunos sucesos que tuvieron lugar este año. Sin embargo, el jefe de la Policía Local, Javier Martín, asegura que el comunicado no se redactó en el cuerpo. Incluso sostiene que ignoraba que iba a salir una nota informativa. Y más aún, afirma que advirtió de que si se contaba algo tenía que ser exactamente lo que había sucedido.

Los agentes, como es norma después de cada actuación, redactaron un parte. En el mismo, según asegura el jefe de la Policía Local, se relatan los hechos tal y como aparecieron después en la nota de prensa. Un documento oficial que, al parecer, no refleja ni remotamente lo que sucedió.