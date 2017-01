El primer bebé de España nace en la Axarquía

«No pudimos comernos las uvas, pero fue por un motivo de alegría enorme». Así explicó ayer Francisco Pastor, de 35 años, cómo vivieron las doce campanadas mientras esperaban en el Hospital de la Axarquía a que naciera su segunda hija, Carlota, que vino al mundo con la última de las campanadas, de manera que se convirtió en el primer bebé nacido en Andalucía y en España en este recién estrenado 2017. Su mujer, Elisabeth Díaz, de 32 años, llevaba ingresada desde el pasado viernes con síntomas de parto, pero el feliz momento no llegó hasta las 00.00 horas. «Todo fue muy rápido, me pusieron la epidural, pero no me hizo efecto», confesó la madre sosteniendo a la pequeña en brazos, que pesó 3.380 gramos y midió 49 centímetros. Cabe destacar que todos los padres de los bebés que nazcan a partir del 1 de enero tienen ya cuatro semanas de permiso, de manera que los 15 días de descanso disfrutados hasta ahora se amplían a 28 gracias a la prórroga de los Presupuestos de 2016. La norma debería haber entrado en vigor en 2013. Ciudadanos incluyó la ampliación del permiso de paternidad entre las cláusulas del acuerdo que suscribió con el PP para apoyar la investidura de Mariano Rajoy, como parte de una iniciativa más ambiciosa que aspira a ampliar progresivamente la duración de estas licencias.