VOLVEMOS un año después a la casilla de nuestro tablero vital en el que es imperativo repasar los acontecimientos ocurridos durante los últimos trescientos sesenta y cinco días. Mientras no se haga no se puede volver a tirar los dados que nos permitan avanzar hasta la siguiente parada obligatoria, la de los nuevos propósitos. Tanto por una como por la otra ya han pasado los mandatarios de nuestro país, autonomías y municipios, todos con cara de no haber roto un plato, de haberlo hecho fenomenal, tratando de demostrar que todo lo tienen bajo control, que lanzarán sus dados para ganar la partida. Desconozco el tiempo que emplearán sus secuaces literatos en prepararles tan «naturales» discursos, si la grabación les sale a la primera, de todo corazón, o cruzan los dedos fuera de pantalla por alguna que otra mentirijilla. En cualquier caso lo más que podemos hacer es dejarles que vuelvan a arrojar sus dados a ver qué números les salen: a algunos les saldrá el uno doble obligándoles a un lento deambular y a los más afortunados el deseado seis doble que les permitirá lograr antes sus objetivos... Más humildemente, cada uno de nosotros debería haber pasado por la casilla correspondiente al acto de contrición, que nos ayude a pasar página y a evitar caer en los mismos errores antes de volver a enfrascarnos en la búsqueda de nuevas metas. Tan importante es lo primero como lo segundo ya que la pata la metemos en más ocasiones de las que nos gustaría pero nos falta tiempo para disculparnos. Y tener objetivos es el motor de la vida: necesitamos poder mirar hacia delante con fines que nos impliquen planificación, ilusión, trabajo, esfuerzo. en definitiva, salir de nuestra rutina poniéndole entusiasmo y emoción a la vida.

Ahora bien, la salsa de nuestra existencia la ponen los imprevistos, los encuentros inesperados, los cruces de camino, la fortuna o la desgracia, pero serán los pequeños detalles los que den el toque humano a nuestros días, especialmente aquellos que nos ofrecen algunos de manera desinteresada.

Quiero dedicar unas líneas a esas agrupaciones, colectivos, asociaciones y clubes de Marbella que tienen mucho de altruistas, ofreciendo un espacio de encuentro y amistad entre los que comparten sus aficiones e ilusiones. Muchos de nosotros hemos formado parte de algunas en diversas etapas de nuestro trayecto, desde aquellos equipos de fútbol de nuestra infancia hasta las múltiples aficiones que nos podemos permitir actualmente. Las hay de las más curiosas y variopintas: sobre actividades deportivas, culturales, medioambientales, manualidades,. en esto somos muy afortunados en nuestro municipio. Me van a permitir que haga una mención especial a un club con el que me he encontrado este año siguiendo el guion de lo inesperado y que me ha mostrado la parte más amable de nuestra sociedad: me refiero al club de aeromodelismo de Marbella donde Diego, Josemi, José Manuel, Antonio y otros tantos disfrutan como «enanos» con sus aviones de colores construyéndolos y volándolos donde buenamente pueden. Son una muestra de la buena gente que tenemos por Marbella ayudándose entre sí sin esperar nada a cambio. Son estos los pequeños detalles a los que me refería y que nos hacen felices a los demás.

A veces no necesitamos grandes promesas ni proyectos megalómanos, nos vale con que se actúe desde el corazón. Feliz 2017.