Marbella entra en el año nuevo con un minuto de retraso

Los marbelleros que apostaron por dar la bienvenida a 2017 desde la plaza de la Iglesia entraron en el año nuevo con un minuto de retraso. O el bullicio apagó la sonoridad de las campanas de la parroquia de la Encarnación, a cuyo ritmo estaba programado tomar las tradicionales doce uvas por primera vez. O, simplemente, las campanas, que se controlan mediante un programa informático, enmudecieron. El misterio cuenta con testimonios que apoyan ambas versiones.

El buen hacer de los presentadores del acto, la actriz Mari Cielo Pajares, y el marbellí Manuel Romero, un trabajador del Ayuntamiento, salvó la situación, que ha quedado en mera anécdota. Haciendo gala de un gran sentido del humor ambos improvisaron los cuartos y dieron las campanadas ayudados del órgano digital del popular Dúo Arenal, contratado para amenizar la velada con su pachanga. Al darse cuenta de que la manilla del reloj que corona el templo pasaba un minuto de la medianoche, los animadores de la fiesta no se amilanaron y dieron las uvas micro en mano.

«Las campanadas no se escucharon. Fallaría el programa o el volumen, porque no había música ni ruido. Yo, que vivo en el centro, las escucho todos los días», afirma Romero, que agradece el sentido del humor de los presentes, «que reaccionaron muy bien, riéndose y colaborando en todo momento».

El presentador se refiere a los cientos de personas que se dieron cita en este céntrico enclave, escenario por primera vez de la fiesta de Fin de Año programada por el Ayuntamiento. Además, nunca antes en Marbella se había congregado a la ciudadanía a la toma de las uvas a ritmo de campanada en plena calle. Dos hechos que animaron a muchos vecinos a salir de sus casas para entrar en el nuevo año de una manera distinta. Y vaya si lo hicieron...

«Yo estaba justo debajo del campanario y no escuché absolutamente nada. Es verdad que había jaleo, pero no tanto como para que no se escucharan los toques. De todas formas, no deja de ser una anécdota», cuenta Mari Ángeles González, que acudió a la plaza con su marido.

Uvas al ritmo del gong

Vecinos de fincas colindantes sostienen, sin embargo, que las campanas tocaron como hacen cada 31 de diciembre. Juan José Muñoz está convencido de que el bullicio fue responsable de que los presentes no tomaran las uvas con los gong correspondientes, «porque -afirma- yo sí que pude hacerlo desde la ventana del cuarto de mi hermana que da justo enfrente de la iglesia». La misma versión ofrece María José Ortiz, que hizo lo propio desde su cocina. «Abrí la ventana y me tomé las uvas con las campanas de la parroquia, que han sonado igual que todos los años», asegura.

El párroco de la Encarnación, arcipreste de Marbella y Estepona, José López Solórzano, explica, por su parte, que las campanas, que se controlan mediante un ordenador, se programan para que repiquen cada Nochevieja, ya que durante el resto del año los últimos toques son los de las once de la noche. El sacerdote, que no se encontraba en Marbella el día 31, sino con su familia en Granada, confirma que una semana antes el sistema fue revisado por un técnico e incluso se hizo una prueba.

Los presentes recibieron el nuevo año con besos, abrazos, risa y fiesta. Conscientes, además, de que en Marbella este fin de año se ha dado la campanada. Nunca mejor dicho.