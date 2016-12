Reencuentro con contrato bajo el brazo

«Me tocan dos cupones y no me arreglan la vida como lo ha hecho trabajar en Noruega». José Miguel García nació en Campanillas aunque en los últimos años ha vivido en Málaga capital, «en la zona de Barbarela». Eso fue antes de agosto de 2013. Tiene la fecha casi tan presente como las del nacimiento de sus hijos. Fue cuando su vida dio un giro de 180 grados. Amejor. Llevaba año y medio parado cuando escuchó hablar de Lasse Mejlaender, el jubilado noruego residente en San Pedro Alcántara que desde 2012 enseña su idioma a desempleados españoles. Se puso en contacto con él y a los cuatro meses, tras enviar su currículum a una empresa a través de Lasse, ya tenía un empleo como conductor de autobús a 3.500 kilómetros de distancia de su casa. A los diez meses se llevó a su mujer y a sus hijos de 9 y 10 años. A día de hoy, tres años y medio después, sigue en la misma compañía y tiene contrato indefinido. También su mujer, que entró en la misma empresa. «Acabamos de comprarnos una casa allí porque España no tiene pinta de mejorar. Si la cosa sigue como va, solo vendremos de vacaciones». No lo dice con nostalgia porque reconoce que lo que tienen ahora «es incomparable a lo que hay en España», al menos en condiciones laborales. Y es que no es solo el sueldo lo que le ata al país nórdico. Como añadido tiene un horario laboral que permite al matrimonio conciliar como nunca antes habían podido hacer.

Esta semana están de vacaciones en Málaga y no han querido perderse la «reunión de familia» que su exprofesor ha organizado –por segundo año consecutivo– en Marbella y al que en esta ocasión han acudido una treintena de jóvenes –la mayoría malagueños– que un día recurrieron al jubilado noruego («vikingo andaluz», como le gusta que le llamen) ante la desesperación de no encontrar una salida laboral. «Me produce una gran alegría tenerles aquí juntos. Sobre todo porque son personas que se han ido a mi país y han tenido éxito. Disfrutan de buenos trabajos y buenas condiciones», explica el profesor.

Los protagonistas José Miguel García. Conductor de autobús «Mi mujer y yo tenemos contrato fijo y acabamos de comprarnos una casa en Noruega» Iván Montero Electricista«No es solo el sueldo y las condiciones. Es que los españoles estamos muy valorados allí» Enrique Vélez Soldador«Llevo trabajando desde mayo y ya estoy viendo la fórmula para que mi mujer y mis hijos se vayan conmigo»

En el menú, productos españoles: paella, ensaladas, croquetas, empanadillas y mariscos. Francisco Escaño dice que ha «aborrecido el salmón», por eso, después de 40 años sin acercarse a los fogones, se ha convertido en un «experto chef» de comida tradicional malagueña. «Me preparo mi olla de potaje o de puchero y tengo para varios días. Y además ahorro». Este malagueño cambió la capital malagueña por Oslo hace ya dos años. Y los «contratos precarios de unas cuantas horas o días» que le salían aquí, por una empresa noruega donde ejerce como electricista. «El sueldo te da para vivir allí, para vivir aquí, para viajar y para ahorrar», asegura. Vive en un piso compartido con dos portugueses. Su mujer y su hija, que acaba de entrar en la universidad, siguen en Málaga, aunque «dando viajes a Noruega cada vez que pueden».

Estos ‘exiliados económicos’ coinciden en su intención de no regresar a España, al menos a corto plazo, salvo que se les presente una oportunidad laboral que compita con la que ahora tienen. «No es solo el sueldo, y la jornada laboral, sino que el trabajador español es muy valorado en Noruega», explica Iván Montero, electricista. Enrique Vélez, soldador granadino que conoció a Lasse a través de los medios de comunicación y acudió a él tras varios meses desempleado, añade un aspecto más. «Se nos valora mucho porque trabajamos más».

«Son flojillos»

Mientras los tópicos que circulan por media Europa cuestionan la capacidad de trabajo de los españoles, en Noruega perciben que son mucho más productivos. «Nosotros no paramos. Ellos, cuando no es el café es un cigarro, y siempre están haciendo pausas en su trabajo. Son unos flojillos», bromea el joven, que aplaude la decisión que tomó de hacer las maletas, y que ya anda gestionando llevarse a su mujer y sus hijos que todavía siguen residiendo en tierras granadinas.

Francisco Escaño, uno de los exalumnos, mantiene una estrecha amistad con su profesor de noruego. / Josele-Lanza -

Juan Carlos Nieto, de Pizarra, tampoco ha querido perderse este año –ya acudió el año pasado a la reunión– el reencuentro con Lasse y con sus antiguos compañeros de clase de idioma noruego en San Pedro Alcántara. Comenzó su andadura laboral en Noruega como maquinista en una empresa subcontratada por la española Acciona.

Los días de vacaciones en su tierra les devuelven a sus orígenes, a sus familiares y a un futuro laboral incierto que les empujó a volar lejos. Ahora, satisfechos, se aferran a lo logrado y brindan con un «god jul og godt nytt ar» (feliz Navidad y feliz año).