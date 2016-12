Una Nochevieja sin reparos en Marbella

Qué pena llegar a 2017 en los mundos de Yupi... ¿Será porque vivimos en un sistema capitalista donde según el éxito de tus negocios, inversiones, tu capacidad de generar dinero puedes ganar más o menos? Sabes cuál es el problema de la recogida en Mercadona? que el Estado en lugar de tener miles de enchufados políticos, parásitos y gente que se lleva una nómina por la cara debería corregir estas desigualdades del sistema. Nos sobran 17 parlamentos regionales, teles autonómicas, fundaciones, observatorios, etc, etc, etc. Ese dinero para la gente que no llega.