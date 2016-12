El tripartito busca apoyos en la oposición para conseguir tener presupuestos en febrero

El Ayuntamiento de Marbella tendrá aprobado y en vigor sus presupuestos de 2017 para finales de febrero del próximo año. Esas son las previsiones con las que trabaja el tripartito, que mantendrá reuniones con los grupos de la oposición antes de la aprobación inicial del documento. La votación para esta primera aprobación tendrá lugar a principios de enero y el gobierno no tiene aún asegurados los votos necesarios para sacarla adelante.

Con 12 escaños sobre 27, el tripartito necesita de al menos un voto más, que se lo podría aportar CSSP-Podemos, o de la abstención del Partido Popular, cuya presidenta, Ángeles Muñoz, ha descartado que su grupo vaya a repetir esa postura, adoptada el año pasado.

El concejal delegado de Hacienda, Manuel Osorio, ha adelantado que en líneas generales los presupuestos municipales del año próximo mantendrán la misma línea que los de 2016, aunque la diferencia más sustancial en relación a estos será el incremento de cuatro millones de euros producto del aumento del techo de gasto del 2,1 por ciento aprobado por el Gobierno central.

En el PP descartan una abstención como la del año pasado, habrá voto a favor o en contra

El gobierno podrá disponer de este incremento de manera discrecional para lo que considere necesario. Según Osorio, ese aumento presupuestario no tendrá un área concreta de destino. En ese sentido indicó como una de las prioridades atender a algunos servicios de conserjería y mantenimiento en dependencias públicas que hasta ahora no habían podido ser cubiertas y de mejorar los servicios de biblioteca.

En relación con las inversiones, la previsión es la de mantener las llamadas inversiones sostenibles, por un importe de 9,5 millones de euros provenientes del remanente de tesorería del ejercicio anterior. El edil descartó que se puedan producir recortes en el gasto corriente, que según aseguró ya se encuentra muy ajustado.

El equipo de gobierno, con un total de 12 concejales (dos por debajo de la mayoría absoluta) no dispone de votos suficientes para sacar los presupuestos adelante en solitario, y el edil de Hacienda asegura que su intención es que el documento sea aprobado con el consenso de los cinco grupos de la corporación, los tres que conforman el tripartito y los dos de la oposición, PP y CSSP-Podemos.

Reuniones

En este sentido, indicó que antes de que el documento se lleve a pleno para su aprobación inicial habrá reuniones con ambos grupos y criticó que Podemos pretenda condicionar su apoyo con imposiciones en lugar de buscar puntos de acuerdo con el equipo de gobierno.

Aunque ya han existido contactos con ambos grupos, de momento no ha habido avances en la dirección de un acuerdo. En el Partido Popular, que en la votación de los presupuestos de este año se abstuvo y permitió de esa manera que el documento saliera adelante ante el rechazo de Podemos, ya se adelanta que esa posición no se repetirá. «Votaremos a favor si estamos de acuerdo o en contra si no lo estamos», ha adelantado a este periódico la portavoz popular, Ángeles Muñoz.

El grupo popular está a la espera de ser convocado a debatir las cuentas con algo más que intenciones. «Todavía no hemos visto un documento», explica la dirigente popular, que pone en duda el calendario previsto por el tripartito para sacar adelante el documento con una aprobación inicial en enero y la definitiva, en febrero.

En CSSP-Podemos, que el año pasado se posicionó en contra, esperan poder cambiar esa postura, pero para ello, aseguran, es necesario que el tripartito atienda a sus requerimientos. «Hemos presentado 10 puntos de sentido común y el que era más difícil, sobre privatizaciones y contratación de personal, lo han aceptado», reconoce el portavoz de la formación morada, José Carlos Núñez.