Una mujer se pone de parto en plena calle y termina dando a luz en el interior de un coche

Le quedaba poco para dar a luz. Esperaba el bebé para enero, pero el pequeño no quiso esperar y se presentó de repente y con prisas. Kauotar, vecina de Nueva Andalucía, de 32 años, dio ayer a luz en su coche aparcado en la puerta de su casa al ponerse de parto en plena calle. Su marido y su cuñada fueron los primeros en atender a la mujer siguiendo las instrucciones que a través del teléfono móvil iban recibiendo del servicio de emergencias.

Habían pasado las diez de la mañana cuanto la mujer empezó a sentirse mal. Avisó a su marido y a su suegra, que en ese momento le acompañaban en el domicilio familiar de la calle Jorge Manrique. Decidieron marcharse a toda prisa hacia el hospital, pero el pequeño llegó antes. «Todavía no habíamos atravesado la puerta de la casa cuando ya estaba asomando la cabeza», explicó a SUR la madre ya desde la tranquilidad de su ingreso en el Hospital Costa del Sol. «No sabíamos qué hacer y yo no paraba de gritar. Ellos (familiares) me ayudaron como pudieron y le iban indicado».

Pese al nerviosismo del momento, pudieron guardar la calma hasta que llegó la ambulancia y dos agentes de la Policía Local que colaboraron en la improvisada intervención. «Me puse muy nervioso. Veía a mi mujer dando gritos, y a mi hija [la pareja tiene una niña de dos años], llorando. No sabía a donde acudir», explica Sezar, el orgulloso padre. El matrimonio, marroquí ella y sirio él, llevan casi una década viviendo en España.

«Cuando cruzamos la puerta de la casa rumbo al hospital, la cabeza del bebé ya estaba fuera», relata la madre

«La verdad es que no esperábamos que llegara de esa manera. Fui haciendo lo que los servicios de emergencias nos iban indicando por teléfono. Llegó un momento en el que me dijeron que debía buscar unas tijeras para cortar el cordón umbilical. Salí del coche y llamé a casa. Cuando volví ya había llegado la ambulancia y estaban interviniendo», relató el padre.

En esa tarea contaron además con los dos agentes de la Policía Local de Marbella que en ese momento estaban de servicio por la zona y que se acercaron al coche al oír los gritos de la mujer y ver el revuelo de personas. «Nos acercamos y nos encontramos con un parto. Estuve colaborando con el padre mientras mi compañero intentaba alejar a los curiosos que se agolpaban alrededor del coche», explicó a este periódico el agente Juan Antonio Ruiz. Tanto él como su compañero Juan Carlos tardarán en olvidar la mañana de este lunes festivo. «Nunca me había encontrado en una intervención directa de este tipo, y lo mejor es que todo salió bien», indica el agente, quien destaca la «calma» con la que actuaron los familiares de la mujer en momentos tan complicados.

Tanto la madre como el bebé fueron trasladados al Hospital Costa del Sol, donde en la tarde de ayer ya se encontraban en perfecto estado, junto a varios familiares y al cabeza de familia.

El pequeño recibirá el nombre de Nabil, igual que su tío, hermano de su madre, que falleció el año pasado en accidente de tráfico.