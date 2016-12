«OSP debe replantearse si los han votado para esto; que se atrevan a hacer una encuesta»

marbella. La presidenta del Partido Popular de Marbella instó ayer a Opción Sampedreña (OSP) a replanterse si los ciudadanos que en las pasadas elecciones municipales le otorgaron su confianza lo hicieron «para hacer lo que están haciendo». De esta manera respondió a la pregunta de si alberga expectativas de que cuando en junio del año próximo OSP haga balance de la marcha del gobierno opte por dar por terminado el tripartito.

Sin embargo, Muñoz enfrió cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo que incluya al PP y dijo que no es partidaria «de cambiar unos sillones por otros», ya que, en su opinión, no es bueno para la ciudad. En ese sentido aseguró que en caso de que se produzca una alternativa debe ser «en base a unos programas y a unos principios, no en base a cambio de sillones».

Encuesta

La exalcaldesa se preguntó si los dirigentes de OSP se atreverían a hacer una encuesta sobre la opinión de los vecinos de San Pedro acerca de la marcha del gobierno tripartito y aseguró que si la formación sampedreña demora mucho tiempo en hacer esa reflexión «le seguirá pasando factura, porque los ciudadanos seguirán viendo que por su voto hay un gobierno municipal que está perjudicando gravemente a Marbella y a San Pedro».

Muñoz advirtió de que ser teniente de alcalde de San Pedro no significa gestionar mejor los intereses de San Pedro «Yo creo que se están gestionando peor», dijo.