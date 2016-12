Pablo Ráez: "Hay que vivir día a día"

Pablo Ráez ya tiene el alta hospitalaria. Este mediodía el joven marbellí ha podido salir del Carlos Haya, donde ha permanecido 38 días ingresado. Con un chaquetón del Málaga y muy animado, el chico se encuentra ilusionado con poder pasar la Navidad en su casa, pese a que las noticias no son todo lo buenas que esperaban. "La vida es así y hay que vivir día a día. Ahora estoy bien. La vida te va enseñando y hay que aprender lo que te enseña", explicó el joven.

Por el momento sus planes se centran en pasar esta Navidad en familia y, por supuesto, tomar turrón y chocolate y pasear por su Marbella. Pese a su salida, tendrán que someterse a revisiones continuas para ir ajustándole el tratamiento, aunque él espera no tener que volver a ingresar en el hospital.

"Pase lo que tenga que pasar, creo que yo ya he cumplido mi cometido. La muerte no es nada grave. Si mañana me muriese lloraría mi familia, pero la vida es así. Estoy feliz, porque me pase lo que me pase esto es una gran lección. He podido ayudar a mucha gente", recalcó Ráez, que en esta ocasión abandonó el centro con un chaquetón deportivo del Málaga "porque me siento muy malagueño y Málaga me está dando mucho apoyo".

Ya desde su casa no piensa dejar su campaña para lograr el reto de alcanzar el reto de un millón de donantes de médula ósea. Su primer logro ha sido convertir la pregunta '¿Cómo hacerse donante de médula?' en una de las más buscadas en Google en 2016. "Estoy muy contento, pero hay que seguir para conseguir este reto, porque ahora mismo me encuentro solo en él", sentenció.

Por su parte, Francisco Ráez, padre del paciente, detalló que ahora toda la familia preparará la "operación turrón". "Hay que esperar que la nueva médula haga su efecto y no desesperar", comentó tras adelantar su hijo que todo no había salido según lo esperado.

Y es que Ráez sigue con un 4% de leucemia. "Ahora debo ser paciente, confiar y no rendirme porque todavía me queda camino en esta larga carrera de fondo", adelantó nada más conocerse su alta hospitalaria y los resultados de las analíticas. "Esto es un nuevo camino y hay que ser paciente, cauto y siempre con la espada en la mano. A pesar de todo lo malo siempre queda lo bueno que es estar vivo", relató el chico en sus redes sociales.

"No sé que será de mí, pero nunca lo he sabido. Lo que sé es que salgo de una batalla para entrar en otra, pero es que no me rindo, soy Pablo Raez Martínez y yo no me rindo. La #fuerzaraez no es solo un hashtag es una verdad. Soy un titán y conmigo solo podrá la muerte y será un regalo de la vida. Seguiré ayudando todo lo que pueda al mundo y a mí mismo hasta que mi cuerpo aguante", concluyó en su última carta en Instagram.