Gordo Master se atreve a sorprender con 'Visionario'

Necesitaba reiniciarse Gordo Master. Dejar atrás el positivismo, el reggae, los “temas banales”. Y lo ha hecho. La prueba es 'Visionario', el nuevo disco del artista malagueño. Otros productores, otros ritmos, otros colaboradores... Todo para sorprender a sus incondicionales. Los mismos que le han ayudado a poner en pie este proyecto de la mano de un crowdfunding con el que ha superado con creces los 6.000 euros que se marcó (ha alcanzado 7.450, más del doble de lo conseguido en su primera convocatoria para el anterior 'Las 13 técnicas del maestro').

“Quería hablar de verdades, expresarme libremente, abrirme a los seguidores hablando de cosas que están ahí y muchos no se atreven a decir. Es más difícil llegar a la gente con temas más serios, pero era el momento de hacerlo”, explica sobre este cuarto trabajo en solitario que considera fundamentalmente una “crítica social”. Y a sí mismo. Y al ser humano en general. De ahí que lo califique como “el más autocrítico” de toda su carrera.

Letras y reflexiones más profundas y maduras componen este trabajo que se presenta con 'Si pudiera' y un videoclip de estética apocalíptica rodado en distintos puntos de la provincia por Delakelyproject y editado por Noeke Films con música de Baghira. "No quería el sonido de siempre" el rapero malagueño, buscaba otros, variedad, así que además de Baghira también cuenta con Acción Sánchez, Hazhe, Jefe de la M, Big Hozone Enterprise, Rayka, Jowen Selectah, Niggaswing y Dj Pera. Y además incluye colaboraciones de Irene Lombard, SFDK, Foyone, Hablando en plata squad y Nous Nizzy. Del diseño del disco se encarga Chokone, y las mezclas y masterización corren a cargo de Big Hozone Enterprise y Showtime Estudio.

"He conseguido todo lo que quería", reconoce quien se ha convertido en un referente ineludible a la hora de hablar del rap en Málaga. Aquel que quiera comprobarlo puede verlo en directo en cualquiera de sus próximas citas. Para empezar, el 28 de enero en Estepona (Louie Louie Bar), y para seguir, en el Primavera Trompetera Festival o en el Weekend Beach Festival. Si no, siempre quedará el disco. ¿Razón? Fnac, Southurban o en su propia web (gordomaster.es). "Si te quedas con lo evidente no hay acierto, hay que rebuscar más adentro". Esa es la filosofía. Pasen y escuchen.