Isabel Pantoja, ¿una artista taleguera?

Hay pocas actividades que resulten tan reconfortantes y entretenidas en España que contemplar desde el salón de casa cómo se produce el fracaso ajeno. De otra manera, es difícil explicar por qué los medios de comunicación de cotilleos o no tanto andan cebándose con el supuesto fiasco de ventas del último disco de Isabel Pantoja, con doce temas de su gran amigo Juan Gabriel, fallecido el pasado mes de agosto. 'Hasta que se apague el sol' es el título del esperado regreso de la tonadillera, que lleva sin sacar disco desde 2006. Desde que en octubre saliera de cumplir una pena de dos años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, no ha perdido el tiempo. Su disco salió sólo un mes después, en noviembre, aunque antes de encerrarse Isabel ya había estado trabajando en él. Ahora lo que toca es jugar a adivinar qué canciones fueron grabadas antes o después de Alhaurín, tratando de distinguir el momento en el que su voz quedó para siempre ajada por los productos del Economato.

Los medios de comunicación invitan a que nos escandalicemos por un fracaso que no parece tan estruendoso. Quizá se produzca un efecto curioso y las noticias sobre el fracaso comercial del disco anime a las ventas. El LP, envuelto en una portada muy suya y que derrama Photoshop por los cuatro costados, ha vendido poco más de 20.000 copias, una cifra que le ha valido un disco de oro y le ha hecho posicionarse en su semana de lanzamiento en el número 2 de discos más vendidos en nuestro país, sólo superado por el último atentado de Melendi. Y todo esto sin apenas campaña de promoción por su parte: sin entrevistas, ruedas de prensa ni actuaciones en televisión. Los minutos que Pantoja ha ocupado en la pequeña pantalla no han sido precisamente por motivos musicales. La campaña de Navidad, que siempre produce un despunte de ventas, tampoco ha sido capaz de auparla. Mártir de su propia historia, la Pantoja protagoniza una historia interminable que seduce a millones de espectadores, pero ese interés no se refleja en el mercado de la música. No importa. Hay artistas con mejor prensa que venden muchísimo menos en España. Aquí los 'números uno' no ganan el Nobel. Hoy 'sólo' hay 20.000 personas dispuestas a pagar por un disco de Isabel Pantoja pero eso no es ningún drama, porque en general hay poca gente dispuesta a pagar por un disco de nadie.

La gira

Entrar en la cárcel no sale barato y, a no ser que se tengan billetes enterrados en alguna finca, los expresidiarios salen prestos para trabajar y recuperar el tiempo perdido, quizá con alguna diplomatura nueva en la UNED o con algún idioma extra. Isabel, tras 407 días en prisión, debe ahora recolocarse la bata de cola y salir a actuar delante de un público maltrecho. Ya ha cerrado cinco conciertos, cada uno con un caché cuya estimación ronda unos 100.000 euros que no son sólo para ella: con ese dinero hay que sufragar un espectáculo que promete ser una gran producción, con orquesta, mariachis y todo. No parece suficiente para recuperarse. Isabel tiene que cantar más. El concierto más cercano a Málaga será en el mes de junio en Sevilla, su ciudad natal, pero se espera verla pronto por aquí. Lo que parece evidente es que pocos políticos con el juicio intacto van a permitir por ahora que una institución pública acoja o sufrague algún concierto de la tonadillera, así que los espacios quedan limitados a salas y teatros privados, con el máximo riesgo. Hasta donde sabemos en las prisiones no hay tienda de discos ni llega Spotify, pero sería un auténtico bombazo para la Pantoja ofrecer una gira de conciertos por las cárceles de España a la manera de Johny Cash, atreviéndose con un disco en directo desde la cárcel de Alhaurín, por ejemplo. Sus fans la están esperando; con su entrada en prisión, Isabel ha conseguido entrar en el Olimpo de los artistas talegueros junto a Whitney Houston o Phill Spector, un estatus que en España sólo han podido rozar otras como Ana Torroja o la gran Lola Flores. La Pantoja no ha fracasado, más al contrario, tiene delante un tiempo precioso para seguir edificando su leyenda.