El veleño Manuel Martín, proclamado el guapo oficial de Málaga

El veleño Manuel Martín López, opositor a la Guardia Civil de 25 años, se ha coronado como el malagueño más guapo para 2018, al conseguir anoche el título de Míster Málaga Internacional, en una gala celebrada en el pabellón polideportivo cubierto Fernando Ruiz Hierro de su localidad natal. El certamen, organizado por la empresa Team Málaga (Juan Delgado y Jesús Bueno) Miss y Mister Internacional Málaga, contó con la participación de 47 jóvenes, representando a otros tantos municipios de la provincia.

Martín ganó además el título de Míster Mejor Rostro. Nada más coronarse como el malagueño más guapo de este año, tomando así el relevo de Alexander Calvo, vecino de Málaga capital, el joven veleño se mostró «muy agradecido y sorprendido por el premio». «No me lo esperaba para nada, me gusta mucho el mundo de la moda y las pasarelas, pero hasta ahora no había hecho nunca nada de esto», comentó a SUR aún sobre el escenario, mientras era felicitado por los otros candidatos, familiares y amigos.

Fotos Así son todos los candidatos que han participado en la gala

Hijo, sobrino y nieto de agentes de la Benemérita, el joven veleño sueña con conseguir un puesto en el Instituto Armado, para lo que lleva preparándose ya varios años. «Ha habido unos años en los que ha estado muy complicado entrar, porque apenas han salido plazas, pero espero poder conseguirlo muy pronto», señaló Manuel Martín, que la próxima primavera será el representante malagueño en el Certamen Míster España Internacional 2018, que tendrá lugar en Almería.

Junto a él estaba anoche su padre, Manuel Martín, agente de la Guardia Civil en la unidad de Tráfico de Vélez-Málaga con casi tres décadas de trayectoria, quien se mostró «muy contento con el reconocimiento» conseguido por su hijo. «Le digo que disfrute el momento, que sea él mismo y que se divierta», manifestó el progenitor. Como curiosidad, el nuevo guapo oficial de Málaga es primo hermano del cantante veleño Adrián Martín, de 12 años, que se ha convertido en todo un fenómeno musical, al suponer todo un ejemplo de superación personal, ya que padece hidrocefalia y una malformación congénita en ambos brazos.

El segundo clasificado en el concurso de belleza más importante de la provincia, Francisco Montosa, tiene 28 años y es de Torremolinos. Está ultimando la puesta en marcha de un club de pádel con servicios de hostelería en la capital malagueña. «He venido a vivir la experiencia y ha sido increíble, quedar segundo es un gran premio, aunque es verdad que es duro quedarse tan cerca de ganar», confesó Montosa, quien recibió además los galardones de Míster Elegancia y Top Model.

El tercer clasificado, el esteponero Álvaro Burgos, de 18 años, está opositando para ser auxiliar judicial. Le gusta el deporte, especialmente el fútbol, e ir al gimnasio. «Había hecho alguna cosa de moda, pero ésta ha sido mi primera gran experiencia sobre la pasarela, espero que sea la primera de muchas», consideró Burgos, que se llevó también el premio de Míster Fotogenia.

Foto de familia con los ganadores. / E. C.

El cuarto clasificado fue el representante de Alameda, Sebastián Pajares y quinto quedó el marbellí Badr El Labbad. El premio al mejor Cabello fue para el representante de Antequera, Rafael Sánchez, que se llevó también el galardón de Belleza Integral. Míster Simpatía fue para el candidato de Frigiliana, Rubén Díaz, y el de Multimedia lo consiguió el representante de Alcaucín, Antonio Guerrero. Por último, el premio del Deporte fue para José Manuel Soto, de Alozaina.

El jurado estuvo formado por el presidente de Miss Mundo España, Cres del Olmo; el Míster Internacional Málaga en 2014, Daniel Torres; el actual Míster Internacional España, el bilbaíno Rubén Castillero, que en febrero de 2018 competirá en el certamen de Míster Mundo en Malasia; Miss Cádiz 2015, Ángela Ponce; el Míster Internacional de Málaga en 2015, Alejandro Herrera; el Míster Internacional de Málaga en 2016, Francisco Plaza; la Miss Internacional Málaga 2017, la fuengiroleña Jennifer Medalle, quien se coronó en una gala celebrada en el Cerro de los Remedio de Vélez-Málaga el pasado 5 de agosto; el periodista de Diario SUR Eugenio Cabezas; y las empresarias Estela Rojas, Gema Gallardo y Siham Duali.