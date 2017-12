El TSJA absuelve al exconsejero Luciano Alonso por supuesta falsedad documental en los nombramientos ABC "No es razonable argumentar que los nombramientos o ceses recogen algunos extremos documentales inveraces", asevera el Alto Tribunal Andaluz EP SEVILLA Lunes, 11 diciembre 2017, 14:54

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto al exconsejero de Educación, Cultura y Deporte Luciano Alonso del presunto delito de falsedad continuada en documento público por el que la Fiscalía le pedía cinco años de cárcel en relación a los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro J. Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA absuelve al exconsejero porque "no se puede argumentar, como así hace el fiscal, que los datos que reflejan los nombramientos y ceses no responden en modo alguno a la realidad, ni tampoco que se trate de documentos que incorporan nombramientos y ceses enteramente falsos, creados ex novo para dar una apariencia de autenticidad".

"Tampoco es razonable argumentar que los nombramientos o ceses recogen algunos extremos documentales inveraces", asevera el Alto Tribunal Andaluz, que considera que "resulta obligado dictar una sentencia absolutoria respecto del delito de falsedad documental, aún conscientes de encontrarnos ante una conducta irregular, reprochable administrativamente, que afecta a la imagen y credibilidad de la Administración".

El TSJA volvió a juzgar el pasado día 29 de noviembre a Luciano Alonso después de que el Tribunal Supremo confirmara la absolución del exconsejero por el delito de prevaricación pero ordenara al Alto Tribunal Andaluz que le volviera a enjuiciar por el presunto delito de falsedad continuada en documento público que le atribuía la Fiscalía, que pidió para Alonso cinco años de prisión, cinco años de inhabilitación y multa de 12.000 euros.